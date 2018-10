Ingen opptur for Mourinho og Manchester United

Hjemmemøtet med Valencia endte målløst.

MANCHESTER UNITED - VALENCIA 0-0:

Manchester United og manager José Mourinho har vært på de fleste fotballinteressertes lepper den siste tiden.

En svak sesonginnledning, der Mourinhos turbulente forhold til sin egen stjernespiller Paul Pogba har tatt mye av fokuset, ble toppet med et svakt 1-3-tap for West Ham sist helg, og i dagene etterpå har mange spekulert i hvor lenge Mourinho får sitte som manager for Manchester United.

Men i Champions League har United - i motsetning til i Premier League - åpnet solid, med 3-0-seieren over Young Boys for drøyt to uker siden.

Den seieren ble en etterlengtet opptur for Mourinho og Manchester United, og tirsdagens hjemmekamp mot Valencia kunne være det som skulle til for at portugiseren igjen fikk en ny, viktig pustepause i jobben som manager for de rødkledde.

Minner om Rosenborg

Tv-kanalen Sky Sports var blant dem som mente at oppgjøret mot Valencia var vitalt for Mourinhos fremtid i klubben. Før avspark sammenlignet de oppgjøret mot Valencia med Chelseas Champions League-kamp mot Rosenborg tilbake i 2007.

Den gangen klarte londonlaget, under ledelse av Mourinho, kun 1-1 hjemme på Stamford Bridge mot trønderne, og to dager senere takket portugiseren for seg etter en periode med motgang i klubben.

HUSKER DU? Mesterlig av RBK mot Chelsea

Nå er riktignok Valencia i 2018 en ganske større utfordring enn hva Rosenborg var i 2007. Likevel spår tv-kanalen at et nytt uavgjortresultat på hjemmebane i Champions League kan vise seg å være kroken på døra for Mourinhos managerkarriere i en ny Premier League-klubb.

«Husker du Rosenborg?» skrev Sky Sports i sine live-oppdateringer før tirsdagens Champions League-match.

«Gå elleve år tilbake i tid, til Chelseas flaue 1-1-kamp i Champions League mot norske Rosenborg en tirsdagskveld. Det ble José Mourinhos siste kamp som manager, før han sa opp senere den uken etter en turbulent periode hos 'The Blues'», minnet tv-kanalen videre om.

Sjansefattig

De mener at turbulensen rundt Chelsea-laget for elleve år siden minner mye om dagens situasjon i Manchester United.

«Om han ikke lykkes med å tenne en gnist i garderoben før dette oppgjøret, kan det vise seg å være skjebnesvangert. Spesielt dersom de trofaste på Old Trafford også vender ham ryggen.»

Og tirsdag kveld måtte Mourinho tåle et nytt uavgjortresultat på hjemmebane, i det som endte med et sjansefattig og målløst oppgjør mot Valencia.

- Har ikke kvalitetene som trengs

Etter 0-0-kampen leverer Mourinho et intervju som får TV 2s fotballekspert Brede Hangeland til å reagere.

- Prestasjonen var god nok til å vinne kampen, men jeg aksepterer resultatet. Vi hadde ikke mange, mange sjanser til å score, men vi hadde noen få. Vi treffer stanga, og vi prøver. Med det individuelle prestasjonsnivået vi har i angrepsspillet for øyeblikket, visste jeg at det ikke ville bli vakkert. Men vi gjorde nok til å vinne kampen, sier Mourinho i det TV 2-sendte intervjuet.

Han er ikke overrasket over at hans lag tok flere sjanser offensivt i andre omgang enn i første.

Se høydepunktene fra kampen her:

- Det er normalt, etter et par dårlige resultater. Du vil ikke komme under. Å spille mot gode lag som Valencia er ikke enkelt, sier Mourinho.

- I første omgang var det en miks av et ønske om å vinne og en frykt for å tape. I andre omgang følte jeg at vi prøvde mer. Og det er disse anstrengelsene jeg har krevd av spillerne. Når du ikke har spesiell kvalitet i laget, kan du ikke kreve spesielle ting. Men forpliktelse og anstrengelse kan du kreve, og spillerne svarte godt, sier den hardt pressede portugiseren.

Fnyser av Mourinhos utsagn

Det er det siste Brede Hangeland reagerer på i TV 2s fotballstudio.

- «Har ikke spesielle kvaliteter, derfor ikke spesielle prestasjoner», gjentar den tidligere Fulham-spilleren med antydning til et fnys.

- Dette er spillere som er kjøpt inn for milliarder av kroner, så det er hans jobb å sørge for at de leverer de prestasjonene. Det er ikke sånn at Sanchez, Lukaku og Pogba kan gjøre det der på egen hånd. De må settes inn i et system der de kan skinne. Og akkurat nå gjør det systemet de individuelle spillerne dårligere, mener fotballeksperten.

Utsatt på grunn av trafikk

Kampstart ble utsatt i noen minutter fordi United-laget kom sent til Old Trafford på grunn av mye trafikk i Manchester-området, men da kampen endelig ble sparket i gang, var det tydelig at José Mourinho hadde forklart hvor viktig denne kampen var for sine spillere.

Vertene satte nemlig umiddelbart i gang med et høyt press mot de spanske gjestene, men selv ikke en klar United-dominans de første ti minuttene resulterte ikke i noen store sjanser.

Etter hvert jevnet kampen seg mer ut, og det var Valencia som utover i første omgang så farligst ut.

På venstrekanten holdt Concalo Guedes tidvis lekestue med Antonio Valencia, og 21-åringen hadde tidlig et farlig skudd fra spiss vinkel som United-keeper David De Gea holdt i et fast grep.

På motsatt side av banen var Marcus Rashford den mest aktive i Uniteds angrepsrekke, og hans forsøk fra utenfor 16-meteren var knallhardt, men gikk til side for mål.

Nærmere for United

Men mens Valencia tok over i første omgang, dreide det meste seg om Manchester United etter pause.

Drøyt timen var passert da vertene fikk frispark i farlig posisjon. Paul Pogba ladet skuddfoten, og avslutningen var på vei mot nærmeste kryss, men Valencia-keeper Neto fikk slått til corner.

IMPONERTE: Marcus Rashford var en av Manchester Uniteds beste spillere for kvelden, men klarte ikke å sette den avgjørende scoringen.

På det påfølgende hjørnesparket var det fullstendig kaos i Valencia-forsvaret, men hell og dyktighet fra de spanske forsvarerne sørget for at nullen i målprotokollen fortsatt ble stående.

Men nå så Manchester United mer farlige ut fremover på banen, og både Romelu Lukaku og Marouane Fellaini kom på tunge løp inn i boksen som gjorde jobben for Valencia-forsvaret vanskelig. 20 minutter før slutt var Lukaku løs på høyrekanten for fyrte av et tungt skudd, og igjen måtte Neto gi til corner.

Denne gangen ledet corneren til en livsfarlig situasjon motsatt vei, da hele Uniteds banehalvdel lå helt åpen, men Valencia-spillerens dårlige touch lot vertene slippe med skrekken.

I tverrliggeren

Nå så Valencia ut til å være godt fornøyd med ett poeng, men på tampen holdt også det poenget på å ryke.

Et frispark fra Rashford, fra skrått hold like utenfor 16-meteren, traff tverrliggeren, og få minutter senere var Lukaku først på et hjørnespark, men hodestøtet gikk over mål.

Men mål ble det altså ikke, og 0-0-resultatet betyr at Juventus topper gruppe H med sine seks poeng, etter Paulo Dybalas hat-trick i 3-0-seieren over Young Boys tidligere på tirsdag. Manchester United har fire poeng, mens Valencia står med ett poeng etter to kamper.

Mest sett siste uken