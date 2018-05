Ingrid Schjelderup, vinner av «Toppseriens rundens mål»

Det var en hard kamp om å kåre forrige ukes beste mål. Den tidligere Fiorentina-spilleren, Ingrid Schjelderup kom til slutt seirende ut.

Midtbanespilleren er nå tilbake i hjemlandet og spiller for gamleklubben Vålerenga. VIF signerte Ingrid fra Fiorentina i januar, og der blir hun gjenforent med blant andre Maren Hauge og Ingrid Søndenå som alle var tidligere lagkamerater.

- Det er virkelig et scoop for Vålerenga at Ingrid ønsket seg tilbake til Norge – og spesielt Vålerenga. Hun er en erfaren og veldig sterk spiller som har historikk i, og et hjerte for klubben. Det vil gjøre henne til en viktig brikke på årets lag, sier en svært fornøyd Knudsen til vif-fotball.no.

