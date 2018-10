Irritert Lagerbäck vil at Norge skal takle kynisme: - Gi dem et flir og smell til i neste duell

Lars Lagerbäck gikk målrettet til verks da han tok ut troppen til de kommende kampene mot Slovenia og Bulgaria. Det bestemte han seg allerede under analysen av forrige kamp.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Da alle ventet på å få vite hvilke spillere som kom med i troppen, fikk man i stedet servert en nøye planlagt forelesning fra 70-åringen.

Vil at norske spillere skal lære

I drøyt 15 minutter benyttet Lagerbäck tiden til å sette fokus på drøying av tid og kynisk spill fra Bulgaria i forrige landskamp, der Norge som kjent tapte ufortjent 0-1.

- Det rare med disse skadebehandlingene er jo at spillerne plutselig er helt friske etter 30 sekunder eller et minutt med behandling. Det er en håpløs situasjon for dommeren. For hva skal han gjøre, spurte Lagerbäck da han gikk gjennom enkelte situasjoner fra forrige kamp.

I tillegg rettet landslagssjefen kritikk mot egne spillere som lot seg affisere av de skitne triksene og bidro til å kaste bort dyrebar tid i jakten på utligning.

- Det er forbannet dårlig, for å si det rett ut, sa Lagerbäck.

Landslagssjefen gjentok ønsket om en regelendring som innfører 2*30 minutters effektiv spilletid, og røpte at han kom til å ta opp med de norske spillerne at Norge gir bort for mange frispark og pådrar seg for enkle kort.

Under tiden som Island-sjef hadde han knapt opplevd en suspensjon, mimret svensken.

Reaksjoner

Seansen skapte raskt reaksjoner på sosiale medier. Fotballprofil Jesper Mathisen var blant dem som bet seg merke i Lagerbäcks uventede fokus.

Hvor mye tilleggstid ble det på denne pressekonferansen?



Skjønner godt at LL er forbanna på tjuvtriks og drøying av tid, men det var da voldsomt til fokus på en slik pressekonferanse😀



At Bulgaria og mange andre landslag spiller på denne måten når de leder visste vi jo🚨 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) October 2, 2018

- Ikke ute etter Bulgaria

Overfor Nettavisen forteller Lagerbäck at ideen dukket opp da han analyserte kampen mot Bulgaria.

Da bestemte han seg for å ta dette oppgjøret på neste pressekonferanse, og han er rask med å påpeke at dette ikke er en unnskyldning for tapet eller forsøk på å gå i strupen på Bulgaria.

- Jeg er ikke ute etter Bulgaria og har en viss respekt (for det de gjorde), de er gode på dette, og det er dommerne som setter grensene. Det er derfor jeg synes vi skal hjelpe dommerne med effektiv spilletid, det hadde vært «skitbra», sier han til Nettavisen.

Lagerbäck mener det er viktig at temaet kommer på bordet, og vil at hans egne spillere skal være klar over at måten man forholder seg til kynisme og drøying av tid vil være et ledd i vurderingen han gjør av dem.

- Hvis spillerne nå ser dette (i media), ikke bare hører det fra oss, tror jeg de får en forsterket effekt ved at de innser at de blir bedømt på det. Det tror jeg vi kan ha en nytte av, sier Lagerbäck.

MØTTE PRESSEN: Landslagssjef Lars Lagerbäck og assistenttrener Per Joar Hansen.

Skal vise spillerne 15 klipp

På pressekonferansen viste han frem tre-fire klipp av situasjoner der han mener bulgarerne var kyniske og Norge selv bidro til at tiden ble kaster bort.

Svensken røper at spillerne skal få se langt flere klipp, opp mot 15 stykk, for å prente inn budskapet.

- Vil du ikke at Norge skal være et lag som blir snakket om på denne måten, at det er jævlig å møte Norge? spurte VGs journalist.

- Jo, og jeg tror det irriterer motstanderne mer. På Island gjorde de det bra, da svarte de med et flir og smelte til i neste duell. Jeg tror du vinner mye mer respekt slik, at motstanderne tenker «faen, går det ikke an å irritere disse her», sier Lagerbäck.

Han tok opp temaet også før EM, da han benyttet anledningen til å kritisere stjerner som Pepe og Cristiano Ronaldo for å filme for mye. Da forteller Lagerbäck at han fikk «en jävla massa skit».

- Forventer du noen reaksjoner denne gangen?

- Nei, hvis ikke dere hjelper til og vinkler det (feil) nå, synes jeg at jeg har uttrykt meg med respekt overfor Bulgaria. De fikk oss dit de ville med dette, og det er fotballen totalt sett jeg er opptatt av. Vi er ikke perfekte heller, men det er blitt for mye. Og med alle kameraer og alt bør man hjelpe både fotballen og dommerne. Tar du tak i dette, forsvinner det, sier han.

Kampen mot Slovenia lørdag 13. oktober starter 18.00 på Ullevaal, og NFF har opplevd økt billettsalg etter at de dumpet prisene. Det er allerede solgt over 8000 billetter til oppgjøret.

Tre dager senere venter Bulgaria til ny hjemmekamp.

