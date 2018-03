Irritert Erlandsen ville avlyse kampen. Så fikk LSK juling

Det var så dårlige spilleforhold på Aspmyra at kampen mellom Glimt og Lillestrøm lenge ble avbrutt. Det fikk LSK-trener Arne Erlandsen til å reagere.

BODØ/GLIMT - LILLESTRØM 3-1:

Glimt vant til slutt 3-1 mot Lillestrøm i seriepremieren søndag. Men lenge var det usikkert om kampen kunne fullføres.

Snøen lavet ned i Bodø søndag kveld og skapte problemer for begge lags spillere. Det var svært glatt og vanskelig å holde seg på beina.

Etter et kvarters spill, på stillingen 0-0, bestemte dommer Kristoffer Hagenes seg for å sende spillerne i garderoben for å få måkt banen.

Siden Glimt lenge bare hadde én liten måketraktor tilgjengelig, tok det sin tid å få banen klar igjen.

Men etter en halvtime med spillestopp var banen ferdigmåkt og snøen hadde roet seg. Dermed kunne kampen sette i gang igjen etter at begge lags spillere hadde fått fem minutter til ny oppvarming.

- Avlys kampen

LSK-trener Erlandsen var nådeløs i sin dom da han ble intervjuet i første omgang: Han ville stanse kampen og utsette den til en annen dato.

- Ut fra et medisinsk synspunkt er ikke dette forsvarlig, risikoen for skader blir større. Jeg synes ikke det er forsvarlig at spillerne går inn i garderoben, blir kalde og kommer ut igjen. Vi skal ikke ha skadede spillere på grunn av dette, sa Erlandsen i et intervju med Eurosport.

Og la til:

- Jeg vil avlyse kampen nå. Vi bruker all vår tid på å få spillerne friske nok til å spille kamper, vi er nøye på alt mulig for å unngå skader, og da kan vi ikke spille sånn det er nå.

Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen valgte å stole på at dommeren tar den rette avgjørelsen.

- Det er spesielle forhold her, men det er opp til dommeren å vurdere. Vi er klare til å fortsette kampen hvis dommeren mener vi skal gjøre det, mente Knutsen.

Og dommeren valgte altså at kampen skulle starte opp igjen med over 30 minutters forsinkelse.

MÅKTE BANEN: Og siden de lenge måtte måke med én traktor, tok det tid.

- Risikofylt

I TV 2s FotballXtra reagerte dem også på det som så ut som svært vanskelige spilleforhold for de to lagene.

- Sklir spillerne rundt på skøyter, lurte programleder Marius Skjelbæk på.

- Det er risikofylt utpå her, det er såpass mye snø utpå her at de sklir, påpekte Solveig Gulbrandsen.

Glimt tok ledelsen 1-0 etter scoring av forrige sesongs Obos-toppscorer Kristian Fardal Opseth. Han fant nettmaskene etter 21 minutter.

Lillestrøm og debutant Thomas Lehne Olsen trodde de utlignet to minutter senere, men dommeren valgte å annullere scoringen, trolig for offside. Den så tvilsom ut.

Keepertabbe

Mens de andre kampene tikket mot slutten i 19.40-tiden, startet andre omgang på Aspmyra.

Ett minutt ut i andre omgang utlignet LSK til 1-1 da Lehne Olsen dukket opp i feltet etter en corner og satte inn sin første scoring i Lillestrøm-drakten.

OBOS-KONGEN FORTSATTE: Bodø/Glimt og Kristian Fardal Opseth feirer scoring under kampen mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm på Aspmyra stadion.

Ti minutter før slutt sendte Brede Moe Glimt tilbake i ledelsen da han headet inn 2-1 på en dødball. LSK-keeper Marko Maric må ta mye av skylden for den scoringen. Tyskeren rykket ut og skulle bokse ballen unna, men misset og lot Moe heade ballen i det tomme buret.

Kort tid senere økte Kristian Fardal Opseth til 3-1 da han satte inn sitt andre for dagen.

Det ble også sluttresultatet.

- Vi henger ikke sammen sånn som vi ønsker. Spesielt i første omgang er vi langt under pari. I andre omgang startet vi ganske bra og var fullt med i kampen, men klarte ikke å stå imot to dødballer slik vi skal, og da får vi ikke med oss noe hjem, sier en skuffet LSK-kaptein Frode Kippe til Eurpsport etter kampen.

Han spilte for øvrig sin 400. kamp i Eliteserien søndag.

Glimt-forsvarer Brede Moe er glad for at det ble gjennomført kamp, og han er lettet over at det ble tre poeng til slutt.

- Det er deilig, men ikke uforventet. Vi vet hva vi er i stand til, og målet vårt var å vinne kampen, sier han.

Glimts ferske hovedtrener Kjetil Knutsen fikk dermed en drømmestart på karrieren som gultrøyenes nye sjef.

Han roser spillerne som holdt fokus da snøkaoset bød på utfordringer.

- Vi er utrolig glade nå, og det er kjempeviktig å få en god start på sesongen. En litt spesiell fotballkamp som fikk et lite avbrekk, men jeg synes vi håndterte det veldig bra, sier han til Eurosport.

