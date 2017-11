Italiensk landslagssjef trygg på VM-billett

Italias landslagssjef Gian Piero Ventura er ikke ett sekund i tvil om at laget hans vil ta seg av Sverige i de kommende VM-playoffkampene.

To kamper står mellom Italia og plass i neste års VM-sluttspill i Russland. Det første oppgjøret mot svenskene spilles i Stockholm kommende fredag, mens returkampen går i Milano tre dager seinere.

Mandag samlet den italienske landslagssjefen troppen sin.

– Jeg har møtt en ekstraordinært viljesterk og motivert gruppe, sa 69 år gamle Ventura.

Han erstattet Chelsea-manager Antonio Conte i landslagssjefjobben i juni 2016.

– Dette er et viktig øyeblikk for meg, min karriere og spillerne. Jeg tenker ikke engang tanken på at vi ikke skal kvalifisere oss. Vi skal definitivt til Russland, sa en offensiv Ventura.

Landslagssjefen lar seg ikke stresse av situasjonen laget hans står oppe i.

– Jeg er rolig, for jeg har spillere tilgjengelig, og Italia har alltid hevet seg i slike «være eller ikke være»-situasjoner, sa han.

Italia ble nummer to i sin VM-kvalifiseringsgruppe bak Spania. Den tradisjonsrike fotballnasjonen har kun gått glipp av to tidligere VM-sluttspill – i 1930 og 1958.

(©NTB)

