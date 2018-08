Ivar Hoff frykter første LSK-nedrykk på 52 år

- Det er ingenting som er mer ærlig enn en tabell, dessverre, sier tidligere Lillestrøm-trener Ivar Hoff.

LILLESTRØM - HAUGESUND 1-1:

Lillestrøm har vært i Norges øverste divisjon siden 1975 og ikke rykket ned en divisjon siden laget havnet sist i 2. divisjon i 1966 - for 52 år siden.

Etter 19. serierunde og 1-1 hjemme mot Haugesund ligger klubben på kvalikplass á poeng med Start på direkte nedrykksplass.

Frykter konkurrentene

En av Norges mest profilerte LSK-supportere, Ivar Hoff, frykter nå at klubben i hans hjerte styrer mot sitt første nedrykk siden

- Jeg har medlemskap i OBOS fra 1952. Og jeg er redd for at det kommer til å bli en del kjente som får det samme medlemskapet når sesongen er over, sier Hoff i TV 2s Fotball Xtra, med klar hentydning om at LSK kan havne i OBOS-ligaen neste sesong.

LSK spilte riktignok en god kamp mot Haugesund søndag, men da både Stabæk og Start vant, falt romerikingene ned under streken.

- Det er ingenting som er mer ærlig enn en tabell, dessverre. Den forteller nå at Lillestrøm ligger på nedrykk. Her leder Start, her leder Stabæk, og Sandefjord er som ei bikkje i høstjakta - rett i hæla på Lillestrøm, sier Hoff.

- Var en depressiv klubb

70-åringen er klar på at Jørgen Lennartsson er en dyktig trener, men mener det kan bli tøft for LSK å komme foran tre andre eliteserielag denne sesongen.

- Man er på vei mot den tiende kampen uten seier. Det kan snu. Men dette med «det kan, det kan, det kan», det lever du ikke av, det dør du av. Nå ligger man på nedrykk - det er utgangspunktet. Da er du der. Da må man bruke de elleve kampene som er igjen etter denne til å kvalifisere seg og få tre lag bak seg og prøve å glemme det som har skjedd. Det er ikke noe trivelig å tenke på.

HÅP: Arnór Smárason har vært blant LSKs beste spillere etter at han kom fra Hammarby i sommer. Søndag scoret han på straffe mot Haugesund.

Etter flere år med nedrykkskamp, mener Hoff det er naturlig at det til slutt går galt.

- Vi har vært der nede nå i altfor mange år. Da skjer det plutselig et år at man ikke kommer foran tre lag. De har også vært gode til å få tre lag bak seg og fikk også den cupfinaleseieren i for som litt kakepynt. Det trengte klubben, for det var en depressiv klubb.

Ibrahima Wadji ga Haugesund ledelsen tidlig i kampen, før Arnor Smarason utlignet på straffe for vertene.

Lillestrøm møter Sandefjord i en særdeles viktig bortekamp neste helg.

