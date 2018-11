Iver Fossum gikk til Ødegaard og ga råd før innhoppet mot Kypros

Hannover-spilleren spilte en skuffende omgang mandag, men ble ikke sittende igjen i garderoben og deppe.

NIKOSIA (Nettavisen): Iver Fossum fikk en sjelden mulighet fra start på høyrekanten for Norge mot Kypros, men Tyskland-proffen grep ikke muligheten og ble tatt av allerede til pause av Lars Lagerbäck.

22-åringen, som er en nær venn av Ødegaard, brukte imidlertid ikke pausen på seg selv, for mens Ødegaard intensiverte oppvarmingen ute på banen, kunne man se Fossum komme ut på sidelinjen iført treningstøy.

Han gikk deretter bort til Ødegaard og pekte og gestikulerte ut mot gressmatta til anerkjennende nikk fra Vitesse-spilleren.

- Han fortalte litt om hvor det var rom og hvordan de (kypriotene) støtet. Det var fint gjort av ham, sier Ødegaard til Nettavisen etter å ha vært med på å slå Kypros 2-0 og sikre plass i EM-playoff.

- Fikk du bruk for tipsene?

- Ja, jeg fikk det.

Fossum for Johansen

Stefan Johansen ble vraket til kampen i Nikosia, og det var mange som trodde Ødegaard skulle ta Fulham-profilens plass fra start. Lagerbäck valgte imidlertid Fossum, som er en mer toveisspiller, men den tidligere Strømsgodset-spilleren fikk det ikke til å stemme.

SLET: Iver Fossum (i midten) fikk det ikke til å stemme mot Kypros, men brukte sin erfaring til å hjelpe Ødegaard. Til høyre tomålsscorer Ola Kamara.

Inn kom Ødegaard som markerte seg umiddelbart da han tvang fram en corner som endte i 2-0-scoringen til Ola Kamara.

- Det er alltid morsomt å spille og bidra. Vi fikk et tidlig mål i annenomgang som var gunstig, og da kunne vi spille med mer ro. Mot slutten følte jeg vi hadde grei kontroll selv om de hadde en del ball, forteller 19-åringen.

Den utlånte Real Madrid-spilleren får så smått mer og mer spilletid på landslaget, og kan fort bli en svært viktig mann både i den ordinære EM-kvalifiseringen og playoffen etter gruppeseieren i Nations League.

- Jeg føler meg i fin form, og er bra på gang i klubb. Nå har jeg også fått vist meg fram her på landslaget, sier han.

Det har lenge vært knyttet enorme forventninger til Ødegaard som gikk fra Strømsgodset til Real Madrid 2015. I løpet av 2019 og 2020 kommer den nevnte EM-kvalifiseringen i tillegg til playoff, men teknikeren vil i kjent stil ikke snakke seg inn på laget til Lagerbäck.

- Jeg har selvfølgelig forhåpninger om å spille så mye som mulig, men det har alle her. Det er tøff konkurranse, så jeg har full forståelse for at man ikke starter hver kamp, og det har de andre også. Det er tøff konkurranse, men man må ta de mulighetene man får.

Skuddvillig

Det er tydelig at Ødegaard stadig får mer selvtillit. Nylig åpnet han scoringskontoen for Vitesse, og like etter det dunket han inn et frispark for den nederlandske klubben.

Landslagsassistent Per Joar Hansen har etterlyst flere skudd og løp inn i boksen fra Ødegaard, og i fredagens kamp mot Slovenia var unggutten nære på å score da et langskudd ble slått til corner.

Mot Kypros fredag drev han inn i feltet i forkant av 2-0-scoringen, og i sluttminuttene kom han alene gjennom, men sviktet i avslutningsøyeblikket.

- Jeg fikk en dytt i ryggen, men jeg skal vel fortatt klare å score der, innrømmer 19-åringen.

