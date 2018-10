Jesper Mathisen tror noe er fundamentalt galt i Lillestrøm

Med tre serierunder igjen brenner det under beina på Lillestrøm.

I 52 år har Lillestrøm unngått å rykke ned et nivå i norsk fotball. Siden 1975 har klubben spilt på øverste nivå i norsk fotball, men det kan endre seg etter sesongen.

Med tre serierunder igjen ligger klubben på kvalifiserinsplassen, og står i fare for å gå ned en divisjon.

Med to poeng ned til Stabæk på direkte nedrykk, går Lillestrøm inn i tre meget avgjørende serierunder.

- Sjokkerende å se på

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er bekymret for tingenes tilstand og situasjonen hos Lillestrøm om dagen.

- Den er kritisk, i høyeste grad, forteller Mathisen til Nettavisen.

Han fulgte med under Lillestrøms 3-2-tap borte mot Ranheim søndag kveld. Lillestrøm tok ledelsen 0-1 i første omgang, men raknet og slapp inn flere enkle baklengsmål.

- De tok ledelsen i går mot Ranheim, og så ble de etter hvert bare løpt og spilt i senk. Ranheim er gode, men måten de forsvarer seg på, det er ikke Lillestrøm verdig. Det er sjokkerende å se på, forklarer Mathisen.

Han mener laget fra Åråsen forsvarte seg fryktelig svakt på 1-1-målet, hvor Erik Tønne utliknet for trønderne.

- Det er sjokkerende å se på. Han får løpe i 30 meter, uten at noen er i nærheten. Det ser ut som LSK er allergiske mot ham, sier Mathisen.

-Tønne spaserer inn på bakerste stolpe på en dødball som bruker 10-12 sekunder i lufta, fortsetter Mathisen.

Erkjenner at det brenner under beina

Det er ikke første sesongen Lillestrøm står i fare for å rykke ned. I flere år på rad har nedrykksspøkelset dukket opp på Åråsen, men klubben har sluppet med skrekken.

- Det er ett eller annet som er fundamentalt galt i Lillestrøm denne sesongen, og som gjør at de står med begge beina i sumpa, sier TV 2-eksperten.

NEDRYKKSKAMP: Lillestrøms Aleksander Melgalvis og Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo kjemper begge om fortsatt tilværelse i Eliteserien.

Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis erkjenner at situasjonen langt fra er optimal på Åråsen.

- Det brenner under beina våre, og har gjort det lenge. Det er ikke noe nytt, sånn sett. Men vi har det fremdeles i egne hender, forteller Melgalvis til Nettavisen.

Lillestrøm har igjen Bodø/Glimt førstkommende mandag på Åråsen, før de skal gjeste Strømsgodset. Så venter Kristiansund hjemme på Åråsen i siste serierunde.

- Det er to poeng til direkte nedrykk. Det er realiteten. Det brenner fortsatt under beina, forteller Melgalvis åpenhjertig.

Ingen krisestemning

På de fem siste kampene har Lillestrøm tatt åtte poeng, med to seire, to uavgjort og ett tap.

Selv om Lillestrøm nå ligger på kvalikplass, mener Melgalvis det ikke er krisestemning på Åråsen.

- Vi har tatt mye poeng i det siste, så det kunne brent mye verre under beina enn det gjør. Vi har ett tap, to uavgjort og to seire på de fem siste kampene. Å si at det plutselig er helt krise i Lillestrøm nå føler jeg blir feil, det var mer krise tidligere i år. Før Tromsø-kampen hjemme følte jeg at det var vinn eller forsvinn. Da kjente jeg skikkelig på det, at jeg var urolig, forteller Melgalvis.

Jesper Mathisen mener det er noe fundamentalt galt i Lillestrøm denne sesongen.

På spørsmål om han kan utdype den påstanden, svarer fotballeksperten:

- Det er et stort spørsmål. Før sesongen var Lillestrøm det laget som var best trent, de løp som pokker på mølla og det var ikke måte hvor gode de skulle være. Så startet sesongen, Arne Erlandsen røk etter misnøye over lang tid, så kommer Jørgen Lennartsson inn som er annerledes, vil gjøre det på en annerledes måte, og de har mistet litt av det som kanskje har vært Lillestrøm de siste årene. Lennartsson spiller en annen type fotball, og at de nok en gang står i fare for å rykke ned, det var det få som trodde før sesongen, forteller Mathisen.

Han trodde foran sesongen at Lillestrøm kunne være en outsider til å kjempe om en plass blant de 4-6 til seks øverste posisjonene i Eliteserien.

Mathisen mener Lillestrøm har en del bra spillere, men at de er for ustabile og sliter med å skape et solid kollektiv.

Mener det offensive er noe av problemet

Han mener også at de brenner for mange sjanser offensivt, og at det er noe av grunnen til at de ligger der de gjør.

Det er Melgalvis enig med Mathisen i.

- Det vi har slitt med, så lenge jeg har vært i Lillestrøm, er at vi trenger for mange sjanser til å score mål. Sånn som i går, så skaper vi to kjempesjanser, Lehne Olsen har en stor først, så scorer vi 0-1, og vi burde ha ledet med to mål. Ranheim har ingen spesielle sjanser, men noen svake headinger som ikke går på mål, men så får de 1-1 på en corner, og 2-1 med et drømmetreff. Så skaper vi to gigantsjanser før pause som vi ikke scorer på. Det er samme melodien som har vært, forteller han.

Han føler kampen åpnet seg etter at Ranheim gikk opp til 3-1.

Likevel mener han søndagens kamp var symptomatisk med resten av sesongen for kanarifuglene.

- Det har vært problemet vårt, at vi har måtte ha mange sjanser fremover i banen for å score, og så er det få sjanser imot, men vi slipper ofte inn på de sjansene vi får imot, sier Melgalvis.

Selv om Lillestrøm ligger nede i sumpa med tre serierunder igjen, tror Mathisen klubben kan puste ut etter sesongslutt.

- De klarer seg!

- De manglet Frode Kippe og Arnór Smárason mot Ranheim, som er to av de viktigste, og det er to forfall som svekker de. De er tilbake igjen til neste match. Jeg tror fortsatt LSK spiller i eliteserien 2019, at Stabæk går ned. Jeg tror de i en eventuell kvalik har gode muligheter mot et OBOS-lag, forteller Mathisen.

