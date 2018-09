Jesper Mathisen mener Bendtner-episoden kan få alvorlige konsekvenser

Mathisen tror Rosenborg kan tape mye penger på grunn av Bendtners taxitur.

Nyheten om at Nicklas Bendtner skal ha slått til en taxisjåfør og brukket kjeven hans, kom ut søndag. Mandag sendte Rosenborg ut en pressemelding hvor de bekreftet at dansken hadde vært involvert i «en uheldig hendelse i København».

I pressemeldingen skrev RBK at alle detaljer fra hendelsen ikke er klargjort ennå og dermed venter klubbledelsen med å bestemme hvordan de skal reagere, inntil videre.

- Totalt uakseptabelt

TV 2s ekspertkommentator, Jesper Mathisen, forteller Nettavisen at han tror Bendtner-hendelsen vil få alvorlige følger, på forskjellige plan.

- Hvis det stemmer, at han har slått til en taxisjåfør så er det langt over streken og totalt uakseptabelt. Det gjør at RBK og Bendtner får et stort problem. Det hadde endelig roet seg etter at Kåre fikk sparken, de har kommet til Europa League og tatt serieledelsen, og så skjer dette. Jeg tror ikke at Bendtner får bidratt noe særlig i høst for RBK, som vil føre til at de blir svekket. Han er jo deres viktigste spiller offensivt, sier Mathisen til Nettavisen.

EKSPERT: Jesper Mathisen har gjort seg opp flere meninger rundt Nicklas Bendtners fremtid.

Mathisen er også klar på at episoden i København kan få økonomiske konsekvenser for klubben fra Trondheim, hvis påstandene om danskens handlinger stemmer.

- Vi må vente til alle detaljene er på bordet for å se hva følgene blir, men RBK vil håndtere dette riktig. De må ta seg av Bendtner. De må finne en passende straff for ham. Dette var dårlig timing for begge parter. Rosenborg vil jo tjene penger på han. Han skulle skinne i høst og så bli solgt, men dette gjør jo at de som er interesserte plutselig blir uinteressert, forteller Mathisen om hvordan han tror Bendtners situasjon kan utfolde seg.

- Han trenger ikke Bendtner

Danmarks landslagssjef, Åge Hareide, sa klart og tydelig i fra til media søndag ettermiddag, at det er uaktuelt å ha en voldsdømt spiller på det danske landslaget mens han trener dem. Om Bendtner vil bli voldsdømt er fortsatt usikkert.

Det forstår Mathisen godt. Han også påpeker at Rosenborgs situasjon til hendelsen er helt annerledes.

- Jeg skjønner at Hareide sier det, han trenger ikke Bendtner, han har jo bedre alternativer. Det er annerledes for Rosenborg, han er deres beste spiller og de eier ham. Men hvis han knekker kjeven til noen sier det seg selv at dette er et stort overtramp, sier Mathisen.

Selv om 31-åringen tror serielederen vil bli svekket uten Bendtner, mener han at det ikke på noen måte er krisetilstander i Rosenborg, med tanke på å dra i land ligagullet.

- De har Alexander Søderlund, så det er ingen umiddelbar krise.

Mathisen har også delt flere av sine tanker rundt hendelsen på Twitter:

RBK har fått et kjempeproblem, og Bendtner har fått et enda større. Hvordan løser klubben dette? Planen var vel at Bendtner skulle bidra til suksess på alle fronter denne høsten, og så selges etter sesongen. Nå er han skadet og har påført en sjåfør et kjevebrudd. Blytungt. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 10, 2018

