Jo Inge Berget klar for New York City

Går gratis til den amerikanske klubben.

Jo Inge Berget har signert for New York City FC. Det bekrefter den amerikanske klubben på sin nettside fredag ettermiddag.

Klubben skriver at overgangen er avhengig av at nordmannen får godkjent visum til USA.

- Når New York ønsker deg, så er det stort. Det er en fin by og en fin klubb. For meg og familien, var dette et enkelt valg, sier Berget.

Ifølge New York City blir Berget klubbens sjuende signering i dette vinduet. Fra før har klubben hentet folk som Cedric Hountondji, Jesus Medina, Saad Abdul-Salaam, Brad Stuver, Ismael Tajouri og Anton Tinnerholm i vinter.

I NYFC får Berget Arsenal-legenden Patrick Vieira som manager.

- Jo er en spiller med bra erfaring i Europa og han er en spiller som kan spille i mange posisjoner, på vingen, som spiss og i en tierrolle, sier Vieira om sin nye spiller.

- - Vi har nå skaffet oss enda en anvendelig spiller med høy kvalitet, arbeidskapasitet og gode holdninger både på og utenfor banen, sier franskmannen videre.

Også sportsdirektør Claudio Reyna skryter av nykommeren.

- Han er en spiller som vil bidra for oss i begge ender. Han kan score mål og han kombinerer fint med lagkameratene. På den defensive siden jobber han hardt for å vinne tilbake ballen, sier Reyna.

Berget står med 20 landskamper og to mål for Norge.

Han har tidligere spilt for klubber som Lyn, Udinese, Strømsgodset, Molde, Cardiff, Celtic og svenske Malmö FF.

I New York City FC blir han lagkamerat med den spanske profilen David Villa, som tidliger ehar spilt for blant andre Barcelona.

