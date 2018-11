John Arne Riise har fortsatt null i formue

Men den tidligere Liverpool-spilleren øker inntekten i 2017.

Skattelistene for 2017 viser at John Arne Riise har en inntekt på 438.547 kroner og en formue på på null i det aktuelle skatteåret.

I 2016 sto den tidligere Liverpool-spilleren med null i formue og en inntekt på 217.951 kroner i de norske skattelistene.

Her kan du søke i skattelistene. Søket på kommuner åpner fra rundt 07.40

Den gang betalte han 72.853 kroner i skatt til norske myndigheter.

Riise spilte for klubber som Monaco, Liverpool, Roma og Fulham under sin tid som aktiv fotballspiller.

Han var blant annet med å vinne Champions League med Liverpool da Milan ble slått i finalen i 2005.

Hadde stor gjeld



Riise satte karrierepunktum i 2016. I løpet av sine siste år på banen spilte han blant annet i India, i Kypros og for Aalesund hjemme i Norge.

Han har også 110 landskamper for Norge og 16 scoringer.

Til tross for at 38-åringen tjente gode penger som fotballspiller, har økonomien vært et stadig tilbakevendende tema. Feilinvesteringer og dårlige økonomiske råd bidro blant annet til at Riise gikk konkurs i 2007.

Riises totale gjeldseksponering skal ha vært på rundt 34 millioner kroner den gang. Gjelden til norske kreditorer skal ha vært på rundt 23-24 millioner, samt at Riise skal ha hatt en gjeld på ti millioner på huset han da eide i England. Riise måtte søke hjelp for å håndtere gjelden.

Tappet konto



Den siste tiden skal Riise ha vært under etterforskning, og blitt politianmeldt, for å ha tappet en konto for 482.000 kroner.

Det er Riises tidligere kone, Maria Elvegård, som skal ha saksøkt eks-mannen i denne saken.

Stevningen mot den tidligere landslagsspilleren ble levert inn til Sunnmøre tingrett i 2017.

Tirsdag skrev imidlertid Dagbladet at partene nå har kommet til enighet utenfor retten og at de dermed har lagt denne saken bak seg.

Riise selger huset

Nylig ble det kjent at Riise skal selge huset sitt i Ålesund. Huset ble kjøpt for 7.950.00 korner i desember 2016 og er nå lagt ut for salg med en prisantydning på 8,8 millioner kroner, ifølge en annonse på Finn.

Riises agent, Erland Bakke, bekreftet dette ovenfor Nettavisen.

- Ja, det er riktig. Grunnen for salg er at det er ingenting som holder de igjen i Ålesund og de har hatt et ønske om å flytt nærmere Østlandet og familien. De er veldig glad i Ålesund, men har et ønske om å flytte nærmere familien, sa Bakke til Nettavisen i slutten av oktober.

