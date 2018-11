John Carews formue har krympet betraktelig

37.673.364 kroner forskjell fra 2016 til 2017.

Skattelistene for 2017 viser at den tidligere fotballprofilen John Carew hadde en inntekt på null det skatteåret. Han har en formue på 28.345.589 kroner.

Til sammenligning står Carew oppført med en formue på 66.018.953 fra skattelistene i 2016. Da sto han også oppført med en inntekt på null.

Det betyr med andre ord at Carews formue har krympet med solide 37.673.364 fra 2016 til 2017.

Fra 2015 til 2016 økte formuen kraftig. Da sto den tidligere Valencia-spissen oppført med en formue på 13.705.021 kroner. I 2015 hadde han en inntekt på 1.155.904 kroner.

NRK-skuespiller



Carew spilte for en rekke klubber under sin tid som aktiv fotballspiller. Han slo i gjennom for Vålerenga og spilte senere for Rosenborg i Norge.

I 2000 gikk turen videre til spanske Valencia, før han senere spilte for klubber som Roma, Besiktas, Lyon, Aston Villa, Stoke og West Ham.

39-åringen fikk totalt 91 landskamper for Norge og scoret 24 mål.

Etter at han la opp som fotballspiller har Carew blant annet satset på en skuespillerkarriere og var med i NRK-serien «Heimebane» i 2017.

Tjente gode penger

Carew har gjennom karrieren jobbet tett med rådgiveren Per A. Flod og sammen skal de ha gjort flere gode investeringer i boligmarkedet.

I 2016 skal 39-åringen ha hatt eiendommer i Norge, England og USA til en verdi av rundt 200 millioner kroner.

I løpet av fotballkarrieren skal kraftspissen ha tjent rundt 180 millioner kroner.

I 2016 solgte Carew en bygård i Bygdøy Allé, som ligger i Oslo vest, for rundt 120 millioner kroner. Bygården ble kjøpt for 82 millioner i 2010.

I retten



Den nevnte bygården i Bygdøy Allé har imidlertid i senere tid vært i fokus på grunn av at Carew og Flod gikk til sak mot en potensiell boliginvestor fra Bergen, Kjell Rennestraum. Bakgrunnen for tvisten skal være Carew og Flod i 2015 avtalte en salgspris på 126 millioner med ham.

Da handelen gikk i vasken måtte Carew og Flod senere selge bygården for en lavere sum, altså 120 millioner kroner, i april 2016. Dermed mente fotballstjernen og Flod at de har lidt et tap på seks millioner kroner.

Carew og Flod fikk medhold i denne saken i april og ble tildelt en erstatning på totalt 26,7 millioner kroner av retten.

Tidligere i år ble de kjent at motparten nå ha anket denne dommen.

