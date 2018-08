John Kitolano klar for Wolves

Den 18 år gamle høyrebacken forlater Odd etter fire sesonger i klubben.

Artikkelen oppdateres

Odds 18 år gamle venstreback John Kitolano er klar for Wolverhampton.

Det bekrefter Odd på sine hjemmesider torsdag.

Kitolano har bestått den medisinske testen, og klubbene er enige om overgangsbetingelsene.

Den norske U19-landslagsspilleren har denne sesongen spilt ti kamper for Odds førstelag, og det skal ikke ha gått upåaktet hen. Premier League-klubben skal ifølge TV2 være enige om en avtale verdt 900 000 pund - eller 9,5 millioner norske kroner (inkludert bonuser).

Kitolano, som ankom Odd i 2014, skal være blant klubbens største talenter. Til tross for sin unge alder har han fått rikelig med spilletid denne sesongen for et Odd-lag som for øyeblikket ligger på 10. plass med 21 poeng på 17 kamper.

Kitolanos yngre lillebror, 17 år gamle Joshua Kitolano, befinner seg fortsatt i Odd, hvor han står med to kamper i Eliteserien for klubbens A-lag. Den tredje broren, Eric Bugale Kitolano, er den eldste av de tre. 20-åringen spiller for øyeblikket i Ull/Kisa, hvor han står med et mål på 18 kamper.

Odd skal ha forventet at Kitolano kom til å signere en ny kontrakt med klubben i løpet av kort tid, og spilleren skal selv ha uttalt gjentatte ganger at dette var ønskelig.

Etter at den nyopprykkede Premier League-klubben kom på bordet, fikk pipa en annen lyd. Kitolano skal ifølge SportWitness ha gjort det klart at det ikke kom til å bli noen kontraktsfornyelse, og dermed skal Odd ha stått igjen med lite annet valg enn å slippe unggutten mens det fortsatt var mulig å få penger for han.

Dermed vil Kitolano gå fra å kjempe med Thomas Grøgaard om en plass i førsteelleveren til å konkurrere med spillere som Jonny Castro og Rúben Vinagre.

