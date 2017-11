Jon Obi Mikel om United-bråket: - Jeg så at sir Alex var sint og skuffet

Jon Obi Mikels overgang til Chelsea i 2004 er en av fotballens mest omstridte. Nå forteller stjernen sin versjon av det som skjedde.

Den engelske tabloidavisen The Sun har torsdag et langt intervju med tidligere Chelsea-spiller John Obi Mikel. Der forteller nigerianeren hvordan han opplevde det som skjedde da han ble klar for London-klubben i 2004.

Mikel spilte på den tiden for norske Lyn, men var én av de mest ettertraktede unge spillerne i verden. Manchester United hadde fulgt unggutten lenge, men til slutt endte han opp med å dra til de blå.

- Sint og skuffet

Det skjedde imidlertid etter at midtbanespilleren først hadde blitt presentert som United-spiller på en pressekonferanse i Oslo.

- Jeg glemmer aldri det andre møtet med sir Alex Ferguson. Jeg hadde signert en avtale med United, men måtte si unnskyld, jeg vil spille for Chelsea. Han likte meg godt og jeg så hvor sint og skuffet han ble, sier Mikel til The Sun.

I intervjuet forteller Mikel at han allerede i 2003 var på prøvespill i United og at han da fikk beskjed om at klubben ønsket å signere ham.

- Jeg trente med førstelaget til United. Roy Keane var livvakten min. Paul Scholes og Nicky Butt forsøkte å sparke meg ned, men de klarte det ikke, fordi Roy alltid var der og passet på meg. Sir Alex (Ferguson) kalte meg bare «Obi Wan». Han tok meg inn på kontoret en dag og sa: «Vet du hva Keane, Scholes og de andre sier? At jeg må signere deg», forteller han.

Koffert med penger

Mikel fikk prøvespillet med United etter å ha imponert for Nigerias U17-landslag i en kamp mot Finland i 2003. På tribunen satt, ifølge The Sun, også speidere fra Arsenal, Chelsea, Real Madrid og Barcelona.

- Det var agenter som lovte meg alt. En dukket opp på hotellet mitt med en koffert full av penger. Jeg husker ikke hvilken klubb han representerte, men jeg husker kofferten. Den var fylt med 70.000 dollar og agenten tilbød meg disse pengene for å signere en kontrakt. Han sa at om jeg signerte, så ville det være enda mer penger i vente, forteller Mikel.

Midtbanespilleren forteller videre at han var fristet av tilbudet, men valgte å overse det etter en prat med en representant fra det nigerianske fotballforbundet. Kort tid etter kom tilbudet om prøvespill i United.

United hadde ordnet det slik at Nigerias landslagskaptein på den tiden, Isaac Promise, skulle reise sammen med unggutten til England og etter én måned med prøvespill i klubben, reiste Mikel hjem til Nigeria igjen.

- Sir Alex likte meg veldig godt. Han tok meg inn på kontoret i ny og ne og viste meg de andre spillerens biler på parkeringsplassen. Han sa: «Hvis du jobber hardt, er det du som kjører en slik bil snart. Du skal spille for denne klubben og du kommer til å bli rik», forteller 30-åringen.

Ifølge Mikel så ønsket United at han skulle komme tilbake igjen på et nytt opphold, men denne gangen ønsket klubben at unggutten reiste alene. Telefonen fra Premier League-klubben kom imidlertid aldri.

Shittu tok kontakt

I stedet tok en agent ved navn John Shittu kontakt og ga Mikel beskjed om at Chelsea ønsket underskriften hans. Mikel møtte Shittu i Lagos og han reiste deretter til London, sammen med tre andre tenåringer.

- Det var surrealistisk. Jeg gikk på skolen og både United og Chelsea, to av verdens største klubber, forsøkte å signere meg, forteller han.

- Jeg hadde ikke hørt noe mer fra United, så jeg bestemte meg for å dra. Jeg trente med førstelaget til Chelsea og deretter ble vi sendt til Ajax Cape Town i Sør-Afrika, sier midtbanespilleren til den engelske avisen.

Ifølge The Sun signerte Mikel en kontrakt med Shittu, og sju måneder senere ble han klar for norske Lyn. Avisen skriver videre at Mikel som 18-åring undertegnet en kontrakt med den norske klubben, men akkurat denne detaljen har vært et omstridt tema her hjemme i Norge.

KAOS I NORGE: John Obi Mikel og agent John Shittu etter en Lyn-trening.

I 2008 ble tidligere Lyn-direktør Morgan Andersen dømt til ett års betinget fengsel for å ha forfalsket Mikels kontrakt i osloklubben.

Det var under tiden i norsk fotball at Manchester Uniteds mektige manager, sir Alex Ferguson, igjen tok kontakt med nigerianeren.

- Jeg trodde vi hadde en avtale med Chelsea, men United hadde vært på utkikk etter meg og sir Alex kom på besøk. Han sa han ville ha meg og at de ikke ville miste meg igjen. Før jeg visste ordet av det, hadde United sendt en kontrakt til Lyn. De tilbød meg 1,5 millioner pund for en treårskontrakt. Jeg snakket med faren min, som mente jeg burde si ja.

Kontrakten ble signert og på en pressekonferanse i Oslo ble midtbanespilleren presentert som Manchester United-spiller.

Totalt kaos

Da brøt bråket rundt stortalentet for alvor ut. Og Mikel ha senere uttalt at han følte seg presset til å signere for Manchester-klubben.

Agent John Shittu dukket opp i Oslo og hevdet at Mikel hadde en avtale med Chelsea. Det hele ble en stor nyhetssak i Norge og på et tidspunkt verserte det rykter om at nigerianeren hadde blitt kidnappet. I kjølvannet av dette fulgte en lang tvist mellom Manchester United og Chelsea.

Mens dette pågikk forteller Mikel at han bodde i et hus, som Chelsea betalte for, men fikk ikke spilt klubbfotball på rundt et års tid.

Til slutt måtte daværende Premier League-sjef sir Davy Richards bryte inn og løse den vanskelige situasjonen, forteller Mikel til avisen.

- Han sa han ville hjelpe. Jeg sa jeg ville til Chelsea og han sa han skulle løse konflikten. Senere hadde jeg et hemmelig møte med José Mourinho.

- Roman Abramovitsj organiserte det slik at seks biler skulle få meg dit. Jeg satt først i én bil, og sjåførene hadde kontakt med hverandre. Plutselig ble jeg sluppet av et sted og hentet av en ny bil. Da jeg endelig var framme sa Mourinho til meg: «Sjefen ønsker deg virkelig. Jeg lover å bruke deg og gjøre deg til det du ønsker å bli». Det hjalp meg mye for det var perioder da jeg lurte på om jeg hadde tatt riktig avgjørelse.

- Handlet ikke om penger

The Sun skriver videre at Mikel deretter hadde et nytt møte med Ferguson, sju dager etter at han hadde møtt med Mourinho.

- «Fergie» sa til meg at om det handlet om penger, så kunne jeg få det jeg ønsket. Men det handlet aldri om penger for meg, sier Mikel.

Han forteller videre at også Barcelona lurte i kulissene og at spanjolene sto klare til å snappe ham opp, om Chelsea-avtalen gikk i vasken.

- Jeg følte meg forpliktet til å signere for Chelsea. De hadde tatt vare på meg. Jeg hørte aldri noe mer fra United etter prøvespillet, men Chelsea tok vare på meg og familien. Jeg hadde lojalitet til dem, sier han.

Mikel endte til slutt opp med å spille 374 kamper for Chelsea og score seks mål. Han har vunnet Premier League to ganger, FA-cupen fire ganger, Champions League og Europa League med londonklubben.

I sommer gikk 30-åringen gratis til kinesiske Tianjin TEDA.

