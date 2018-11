Jonsson: - Fredrikstad forventer opprykk, og det er ren løgn å si noe annet

Fredrikstad Fotballklubb, med et budsjett på over 20 millioner kroner, har presset på sine skuldre før opprykkskampen mot KFUM lørdag.

Eurosport-ekspert og tidligere sportsdirektør i Fredrikstad FK, Joacim Jonsson, er klar på at kvalifiseringskampene mellom Fredrikstad og KFUM Oslo vil definere østfoldingenes sesong.

- Fotballen er brutal og rykker man opp, så er det fantastisk, og prosjekt Høgmo har lykkes. Rykker man ikke opp, er det mislykket. Sånn er fotballen, sier Jonsson til Nettavisen.

FFK-trener Per-Mathias Høgmo har ledet laget til andreplass i PostNord-ligaen - det betyr kvalifiseringskamp mot nummer to i den andre avdelingen, KFUM Oslo.

KFUM sikret seg kvalifiseringskampen etter ni ubeseirede kamper på tampen av sesongen og toppet det hele med seier mot Egersund i siste serierunde.

TØFF KAMP: Fredrikstad møter et KFUM-lag i god form lørdag.Her er Per-Mathias Høgmos elever i aksjon i cupen mot Odd tidligere i år.

Jonsson innrømmer at han gjerne skulle sett Fredrikstad mot Hødd eller Egersund i stedet for mot KFUM.

- KFUM har hurtighet, frekvens i beina og raskt pasningsspill. Får de det til å flyte, passer det Fredrikstad dårlig. FFK er et tungt og tregt lag. Jeg tror likevel Fredrikstad er taktisk sterkere enn KFUM. De har et tyngre lag på dødball, har mer erfaring, trygghet og sterkere ledelse. I slike cupkamper kan det være avgjørende faktorer. Det taler til fordel for Fredrikstad, men det er en ekkel kamp for dem.

Enorme budsjettforskjeller

Når det kommer til ressurser og forutsetninger er Fredrikstad flere hestehoder foran lørdagens motstander.

I 2018 hadde østfoldingene et budjsett på 18 millioner kroner. Det ble senere økt til 22 millioner. i PostNord-ligaen har laget hatt et tilskuersnitt på over 4000.

KFUM på sin side har et budjsett på 2,6 millioner kroner og en tilskuerkapasitet på i underkant av 1500 tilskuere. På den avgjørende seriekampen mot Egersund var 333 tilskuere til stede.

- Løgn å si noe annet



Jonsson er ikke i tvil om at forventingene i byen Fredrikstad er krystallklare.

KLAR FOR EKEBERG-FEST: Stian Sortevik og KFUM tar imot Fredrikstad på Ekeberg lørdag.

- KFUM vil gjerne rykke opp, og det skjønner jeg i den situasjonen de er. Men for dem er det mindre konsekvenser hvis de mister et opprykk. For Fredrikstad kan det få større konsekvenser. Det er ingen tvil om at forventningene i byen er opprykk. Det er ren løgn å si noe annet. Det trykket kjenner spillerne på. Det er noe som taler for KFUMs fordel.

Trener Per-Mathias Høgmo er imidlertid klar på at ting vil ta tid for den gamle storheten.

- Klubben har ikke alltid tenkt langsiktig. Før jeg takket ja til trenerjobben, fikk jeg forsikringer om at veien framover skulle gå ut på å bygge en god organisasjon. Det handler om å bygge kultur og kompetanse i hele organisasjonen. Uten det på plass, kommer man ikke langt i dagens fotball. Man må ha på plass kunnskap i alle ledd. Målet er eliteseriespill, men alle er nå innforstått med at det vil ta tid, sier Høgmo til Dagsavisen.

TÅLMODIG: - Målet er eliteseriespill, men alle er nå innforstått med at det vil ta tid, sier Per-Mathias Høgmo.

Isnæs uenig med Dos Santos

KFUM-trener Jørgen Isnæs er klar på at det heller ikke for KFUM er noen krise å ta en ny sesong på nivå tre.

- Målsettingen til klubben er å være i OBOS-ligaen når den nye stadion er på plass, og det er forhåpentligvis høsten 2020. Vi har begynt å bygge et a-lag som skal ha en god treningskultur og holder på å bygge klubben enda et steg videre nedover. Vi er en breddeklubb, men er opptatt av også å ha et toppfotballtilbud i KFUM. Hvis det ikke skjer i år, er det ingen krise.

Han er imidlertid klinkende klar på at KFUM er rustet til å rykke opp til OBOS-ligaen allerede nå.

- Vi ønsker å rykke opp, så det må bli slutt på den praten om at KFUM ikke har lyst. Det er vi ferdige med. Jeg hørte Freddy Dos Santos nevnte det i studio hos TV 2, at han trodde ikke KFUM hadde helt muligheten til det. Vi har like bra grunnlag som Skeid, Kjelsås og Grorud. Det er plass til flere oslolag i OBOS-ligaen, mener Isnæs.

KFUM og Fredrikstad møtes på Ekeberg i Oslo lørdag, og i Fredrikstad neste helg. Vinneren av dobbeltmøtet møter nummer 14 i OBOS-ligaen i et nytt dobbeltmøte.

Vinneren av den kampen spiller OBOS-liga i 2019.

