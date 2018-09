José Mourinho med tirade mot eksperter: - Virker som de er besatt av meg

Flere eksperter har stilt spørsmålstegn ved José Mourinhos bruk av Marcus Rashford. Det liker manageren svært dårlig.

Manchester United-manager José Mourinho møtte fredag pressen i forbindelse med helgens kamp mot Watford i Premier League.

Det skulle vise seg at portugiseren hadde mye på hjertet og Mourinho brukte rundt fire minutter av tiden på å fyre løs mot såkalte eksperter.

Ifølge The Telegraph varte tiraden i 276 sekunder.

I etterkant av Englands landskamp mot Sveits denne uken er det mange som har ment mye om Mourinhos bruk av Marcus Rashford. Sky Sports-ekspert Jamie Carragher rådet blant annet unggutten til å bytte klubb.

- Heftig kritisert



Alt snakket har fått Mourinho til å reagere, ifølge Telegraph.

- Når vi er inne på Marcus. Jeg regner med at på søndag, så kommer jeg til å bli heftig kritisert fordi jeg ikke bruker ham på lørdag. Det virker som noen av gutta (ekspertene) er besatt av meg, og noen av dem, føler jeg har et problem med at de er kompulsive løgnere, raser Mourinho.

- De som snakker om hvor mange minutter han spiller, jeg tror de er litt forvirret. Rashford er ikke Dominic Solanke, han er ikke Ruben Loftus-Cheek, eller Dominic Calvert-Lewin. Han er Marcus Rashford, en Manchester United-spiller, med et utrolig antall kamper og et utrolig antall minutter spilt på høyeste nivå, mot de beste spillerne.

Det var tidligere i uken at Carragher tok til orde for at Rashford burde finne seg en ny klubb, for å få regelmessig spilletid.

- Må han forlate United? Ja, jeg mener det. Er han god nok til å sette Romelu Lukaku ut av laget? Er Rashford god nok til å spille midtspiss og lede laget til Premier League-tittelen? Det er ikke sikkert, sa eksperten.

- Det kommer et punkt der du trenger å spille kamp hver uke. Vil det komme et tidspunkt der Rashford er fast på det engelske landslaget eller en tid der du vet at han er et førstevalg på topp for United når elleveren tas ut hver uke? Vil vi noen gang komme dit, fortsatte Carragher.

Trakk fram Lukaku



Den tidligere Liverpool-spilleren trakk fram Romelu Lukaku som et eksempel til etterfølgelse for Rashford. Den storvokste belgieren gikk først til Chelsea, men måtte til Everton for å få sitt store gjennombrudd.

- Jeg husker da Lukaku var i Chelsea. Da måtte han bort og dro til Everton. Der ble han toppscorer og fikk overgangen til United, sa han.

Marcus Rashford er av mange regnet som et av Englands største spisstalent, men unggutten har slitt noe med tillit i klubblaget. Så langt denne sesongen har han kun startet én ligakamp, og han spiller ofte i en annen posisjon enn der han trives aller best, som midtspiss.

Gjennombrudd under van Gaal

20 år gamle Rashford er et produkt av Manchester Uniteds ungdomsakademi og har vært i storklubben siden 2005.

Han fikk sitt store gjennombrudd under Louis van Gaals ledelse i 2015/16-sesongen og nettet fem ligamål på 11 kamper da.

De to siste sesongene har Rashford nettet henholdsvis fem og sju mål i Premier League. Denne sesongen står han uten nettkjenning.

20-åringen var en del av Englands VM-tropp i sommer og han scoret også vinnermålet mot Sveits i en privatlandskamp tirsdag.

