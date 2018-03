Journalist om Klopps valg: - Han ville ikke ha Salah

Liverpool-sjefen måtte faktisk overtales til å ta en sjanse på sensasjonsmannen fra Egypt.

Mohamed Salah har blitt en kjempesuksess i Liverpool, etter at han ble hentet fra Roma i fjor sommer og den lynraske egypteren har nå en rekke målrekorder innen rekkevidde allerede i debutsesongen for de røde.

Ifølge den velinformerte tyske journalisten Raphael Honigstein, som blant annet har skrevet boken «Bring the noise» om Liverpool-manager Jürgen Klopp, så var likevel ikke Salah den spilleren Klopp ønsket seg.

Det forteller Honigstein i podcasten « The Totally Football Show med James Richardson». Liverpool.no omtalte saken først i Norge.

Den tyske journalisten forteller at Klopp var fast bestemt på å hente Bayer Leverkusens Julian Brandt i fjor sommer, men at sportsdirektør Michael Edwards klarte å overtale ham til å gå for Salah i stedet.

- Michael Edwards har fått mye kritikk i Liverpool for noen av avgjørelsene de har tatt de siste årene, men dette var en sak der Klopp har tatt et steg til side og sagt: «Jeg ville egentlig ikke ha Salah, men han overbeviste meg om å ta ham», forteller Honigstein i podcasten.

Som Honigstein påpeker har Edwards måttet tåle en del kritikk under sin tid i Liverpool. Etter at FSG overtok eierskapet i klubben ble Edwards hentet fra Tottenham og ble en del av den såkalte «transferkomiteen».

Edwards ble først hentet inn som analyseekspert og tallknuser.

Komiteen ble hyppig nevnt under Brendan Rodgers' tid som sjef i Liverpool og den fikk skylden for at klubben hentet inn en rekke spillere som kanskje ikke passet helt inn i nordirens fotballfilosofi.

Etter at Klopp overtok som Liverpool-manager har komiteen blitt mindre nevnt, og det var først etter at tyskeren kom til klubben høsten 2015 at Edwards ble forfremmet til sportsdirektør hos Anfield-klubben.

Nå får han altså mye av æren for at Liverpool hentet inn mannen som allerede har banket inn 36 mål på 40 kamper for Liverpool, knust en rekke rekorder og vil trolig slå enda flere rekorder i løpet av våren.

Salah har vært svært sentral i Liverpool jakt på en topp fire-plass i Premier League denne sesongen og ligger an til å bli toppscorer i ligaen.

Når det gjelder unge Julian Brandt har han scoret ni mål på 31 kamper for Leverkusen denne sesongen og havnet litt i skyggen av Leon Baily.

- De skulle gå for Julian Brandt. Han er en veldig talentfull spiller, men det er rart å tenke på hvordan sesongen kunne ha sett ut dersom det ble Brandt og ikke Salah. Brandt har vært okay, men han har ikke over natten blitt en av de beste spissene i verden, slik Salah har, sier Honigstein.

