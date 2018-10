Julen Lopetegui ferdig som Real Madrid-manager

Julen Lopetegui fikk kun få måneder i managerstolen hos Real Madrid.

Søndagens 5-1-tap borte mot Barcelona var dråpen som fikk begeret til å renne over for styret i Real Madrid.

Nå har den spanske gigantklubben besluttet at Julen Lopetegui må forlate jobben som klubbens manager, etter drøye fire måneder i jobben.

Det ble bekreftet av klubben selv mandag kveld.

- Denne beslutningen, vedtatt på høyeste hold, tar sikte på å forandre dynamikken til laget mens alle våre sesongmål fortsatt er mulig å oppnå, heter det i en uttalelse fra klubben.

Den tidligere Real Madrid-spilleren Santiago Solari overtar som midlertidig trener, fram til en ny hovedtrener er på plass.

Real Madrid har hatt en elendig seriestart. Etter 10 serierunder ligger storklubben helt nede på 9. plass i La Liga med kun 14 poeng.

Søndagens ydmykende 5-1-tap borte mot Barcelona i El Clasico var såpass svakt at klubben nå har tatt drastiske grep, selv om det over en periode har versert flere rykter om at Lopeteguis jobb har hengt i en tynn tråd.

Ifølge Marca sa Lopetegui farvel til spillerne etter kampslutt søndag, sånn i tilfelle han ikke fikk fortsette i jobben.

Det er allerede syv poeng opp til Barcelona, som leder serien med ett poeng ned til Alavés.

Det er ventet at Real Madrid allerede har erstatteren for Lopetegui klar.

Antonio Conte skal, ifølge Marca, ha avsluttet krangelen med sin tidligere arbeidsgiver, Chelsea, etter uenigheter rundt etterbetaling av lønn.

Dette sørger dermed for å bane en rask vei inn stadionportene hos Real Madrid for den suksessrike italieneren.

