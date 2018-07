Julian Ryerson er klar for Union Berlin

U21-landslagspilleren bli utenlandsproff.

Viking bekrefter søndag ettermiddag at U21-landslagsspilleren Julian Ryerson er solgt til den tyske klubben Union Berlin.

Ifølge klubben har det vært flere uker med forhandlinger om spilleren.

Viking-trener Bjarne Berntsen sier han er fornøyd med avtalen som er kommet på plass med klubben på nivå to i Tyskland.

- Avtalen er tredelt. Vi får en sum utbetalt umiddelbart. Videre har vi en trappetrinnsmodell med utbetalinger etter antall spilte kamper, og så har vi sikret oss en god prosentandel ved videresalg, så vi er godt fornøyde, forteller Berntsen.

Selv om Berntsen ikke liker å miste en etablert U21-landslagspiller, så ønsker han Ryerson lykke til med profftilværelsen.

- Dette har vært et sterkt ønske fra Julian i en tid nå. Han har gått gradene i Viking de siste 5,5 årene og fått en rivende utvikling. Nå er tiden for å ta et steg videre, og da er det gledelig at vi kunne komme til enighet om en avtale som er god for alle parter. Vi i Viking ønsker at Julian skal etablere seg i Berlin og bli attraktive for enda større klubber på sikt, mener Viking-treneren.

Ryerson har vært i Viking siden 2013 og kom dit fra Lyngdal.

Han debuterte på det norske U21-landslaget i 2017 og står med ti kamper og et mål der.

