Juventus økte forspranget i Serie A

Juventus slo Atalanta 2-0 i onsdagens hengekamp i Serie A og er nå fire poeng foran serietoer Napoli.

Gonzalo Higuaín ga vertene ledelsen etter 29 minutter i den utsatte kampen, mens Blaise Matuidi doblet til 2-0 etter 81 minutter.

To minutter tidligere hadde Gianluca Mancini fått sitt annet gule kort for et Atalanta-lag som ligger på åttendeplass med 41 poeng.

Juventus topper med 74 poeng, fire poeng foran Napoli. Det gjenstår ti serierunder.

Kampen mellom Juventus og Atalanta skulle i utgangspunktet vært spilt 25. februar, men kraftig snøvær i Torino gjorde at dommeren så seg nødt til å utsette oppgjøret.

(©NTB)

Mest sett siste uken