Kalidou Koulibaly forlenget Napoli-kontrakten til fem år

Kjøpelystne klubber fra England kan trolig se langt etter å sikre seg forsvarskjempen.

Den ettertraktede Napoli-midtstopperen Kalidou Koulibaly (27) har knyttet seg til Napoli fram til 20. juni 2023.

Det bekreftet Serie A-storklubben før lagets avreise til helgas bortekamp mot Sampdoria.

«Jeg er glad og stolt over kontrakstforlengelsen min. Takk til dere alle for at dere stoler på meg», skriver Koulibaly til Napoli og klubbens fans på Twitter.

Stopperbautaen har flere råsterke år bak seg i Serie A. Denne sesongen er den femte i klubben siden overgangen fra belgiske Genk i 2014. Nå har partene avtalt å samarbeide i fem nye år.

London-kobling



Den forrige kontrakten hadde varighet til juni 2021. Det spekuleres i om Koulibalys utkjøpskalusul nå har økt betydelig.

Det kan være en dårlig nyhet for blant andre Chelsea, som ifølge ryktene i de siste overgangsvinduene har ønsket seg Koulibaly sterkt.

At Chelsea i tillegg hentet både Napolis eks-trener Maurizio Sarri og midtbanestrategen Jorginho i sommer, dempet heller ikke koblingene mellom Napoli og blåtrøyene fra London. Også Arsenal ble satt i forbindelse med Koulibaly flere ganger i vår.

Klubbpresident Aurelio De Laurentiis har derimot tviholdt på stopperen, og har nå også lykkes med å få til en lengre kontrakt.

- Best i verden



- Han er den beste forsvarsspilleren i verden, mest sannsynlig. Jeg har avslått bud på 90 millioner euro fra tre klubber, fordi jeg ikke kommer til å selge, ble De Laurentiis sitert på for rundt en måned siden.

Koulibaly har spilt 29 landskamper for Senegal, seinest i sommerens VM-sluttspill i Russland, der «»Les Lions de la Teranga utrolig nok røk ut av gruppespiller på flere gule kort enn Japan.

27-åringen spilte også elleve aldersbersbestemte landskamper for fødelandet Frankrike før han valgte å representere foreldrenes hjemland.

