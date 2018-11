Kamara fikset norsk gruppeseier i Nations League

Ola Kamara forbedret sitt allerede gode målsnitt da han scoret begge målene i Norges 2-0-seier over Kypros.

KYPROS - NORGE 0-2:

NIKOSIA/OSLO (Nettavisen): Forutsetningene var klare før Norges møte med Kypros i Nations League på mandag: Våre beste menn måtte matche Bulgarias resultat i hjemmekampen mot Slovenia, som ble spilt samtidig, for å hente i land seieren i gruppe C3.

LES OGSÅ: Slik spilte Norge mot Kypros

Og landslagstrener Lars Lagerbäck kunne puste lettet ut etter 90 minutter i Kypros: Norsk 2-0-seier over Kypros, samtidig som Bulgaria og Slovenia spilte 1-1 i Sofia, betyr at Norge ender opp som gruppevinner i Nations Leagues gruppe C3.

Til slutt var det Ola Kamara som ble tungen på vektskålen med to mål.

- Det er en deilig følelse, spesielt ettersom vi hadde satt oss i den posisjonen, sier tomålsscoreren til Nettavisen.

LA Galaxy-spilleren ble hentet inn i troppen for en skadd Joshua King, og hans to mål mandag gjør at han nå har seks landslagsmål på 13 kamper.

Den tidligere Strømsgodset-spissen har en uvurderlig evne til å dukke opp der ballen havner i feltet, og han innrømmer selv at han kun vurderer seg ut fra antall nettkjenninger.

- Det er en slik spiller jeg ønsker å være. Jeg bryr meg ikke så mye om hvor bra jeg spiller, men jeg har lyst til å score mål og avgjøre kamper. Det er mange som snakker om målscoring, men i Norge er jeg kanskje unik på det akkurat nå. Jeg begynner å nærme meg 150 mål på de ti siste sesongene, så jeg har scoret mye i det siste.

- Du har bra kontroll på eget snitt?

- Jeg beregner bare utifra mål, og som spiss må du score mål. Jeg må være opptatt av det, og jeg har det presset på meg hver gang jeg spiller.

Kunne hatt hattrick

Målsniken kunne, og nesten burde, imidlertid hatt et hattrick på Kypros. To ganger etter pause kom han alene igjennom, men ved begge anledninger valgte han å forsøke å finne en lagkamerat fremfor å score selv.

Blant annet spilte han Alexander Sørloth nærmest på åpent mål, men Crystal Palace-spilleren sviktet i avslutningsøyeblikket og fikk sitt forsøk reddet.

- Jeg ble litt for gavmild. Jeg burde kanskje avsluttet med venstre da jeg kom igjennom, og så burde jeg kanskje curlet eller chippet den neste. Men jeg følte Sørloth var helt åpen, men det var kanskje ikke så åpent som jeg trodde. Jeg burde vært mer sugen på hattricket, sier han med et glis.

Kan møte Tyskland neste gang

Gruppeseieren betyr flere gledelige konsekvenser for det norske landslaget.

For det første rykker Norge opp til nivå B i Nations League, der vi om to år kan møte motstand som for eksempel Tyskland eller VM-sølvvinner Kroatia, som har rykket ned fra nivå A denne sesongen.

For det andre er de norske gutta sikret en ny mulighet til deltakelse i EM i 2020, selv om laget skulle feile i EM-kvalifiseringen som starter til våren.

Se høydepunktene fra kampen her:

De andre playoff-plassene er ikke klare, og vil ikke bli bekreftet før etter at EM-kvalifiseringen er avsluttet i november neste år. Men slik det ligger an for øyeblikket, vil et lag som Finland være en mulig motstander for Norge i en slik playoff i mars 2020.

Per nå ligger Serbia og Israel an til å bli de øvrige motstanderne i playoff, men disse lagene har ikke sikret gruppeseieren i sine grupper.

Lagerbäck overrasket ekspertene

Også landslagstrener Lars Lagerbäck viste seg fra en ny side under Kypros-matchen. Tilskuerantallet i den kypriotiske hovedstaden var nemlig så lavt at man enkelt kunne høre beskjedene fra sidelinja underveis i kampen.

Det overrasket TV 2s kommentatorpar Øyvind Alsaker og Brede Hangeland.

- Han fremstår jo ofte som en «lugn» fyr som kanskje sitter litt i stolen og ikke leder så mye underveis i matchen. Men det vi ser nå er jo coaching på linja med knallharde meldinger til gutta, kommenterte Alsaker mot slutten av kampen.

FÅR SKRYT: Landslagssjef Lars Lagerbäck, her i dialog med Ole Selnæs, for skryt for kommunikasjonen med sine elever underveis i Kypros-matchen.

- Virkelig, svarte kommentatormakker Hangeland.

- Og her har han mulighet til å gjøre det, i og med at det er så lite atmosfære på tribunen. Men det er interessant å se hvor tydelig han er i meldingene. Det kjennertegner de store trenerne at de har veldig klare idéer om hvordan alle skal opptre til enhver tid, sa den tidligere Premier League-stopperen.

Mathisen: - Snytt for straffe

Allerede etter knappe åtte minutter kom et skremmeskudd fra det norske laget, da Ola Kamara fikk headet et innlegg mot mål. I duell med midtstopper Constantinos Laifis hadde kyprioten hånda i en unaturlig posisjon da Kamaras heading gikk via midtstopperens hånd og over mål, men den ungarske dommeren Istvan Vad valgte kun å peke på hjørneflagget.

Avgjørelsen ble støttet av TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

- Det er for kort avstand til at det skal kunne dømmes straffespark, synes jeg, mente Hangeland fra TV-kanalens kommentatorboks.

Kollega Jesper Mathisen i TV 2 Sporten var imidlertid uenig.

- Det er en klar hands. Det er en forsettelig handling, arm søker ball og dette her må han ta konsekvensen av. Det skulle ha vært dømt straffe. Svakt av dommer ikke å gi det, mente den tidligere midtstopperen i sin pauseanalyse av kampen.

Herlig norsk angrep ga 1-0

Norge fortsatte uansett å dominere kampen, uten å klare å spille seg til noen voldsomme sjanser. Nærmest var tilsynelatende Tarik Elyounoussi, da høyt norsk press sørget for kypriotisk balltap, men spissen var uansett i offside da han banket ballen høyt over mål i skummel posisjon.

Men ti minutter før pause var presisjonen perfekt i alle ledd.

Håvard Nordtveit slo en strøken langpasning mot Omar Elabdellaoui, som hadde stormet på løp inn i boksen fra sin høyreside. Høyrebacken så at Ola Kamara hadde løpt seg fri i motsatt ende av boksen, og serverte USA-proffen med et strøkent hodestøt på første touch.

Kamara hadde en enkel jobb med å sette ballen i nettet, og Norge hadde tatt ledelsen 1-0 på GSP Stadium.

TV-kommentatorene hyllet midtstopper Nordtveit for den forløsende langpasningen i forkant av scoringen.

- Denne (pasningen) fra Nordtveit på scoringen er rett og slett høy, høy klasse. Og bra at Omar tar initiativet. God timing og rett og slett perfekt utført, mente Brede Hangeland.

Tidlig dobling av ledelsen

To minutter ut i andre omgang tråklet innbytter Martin Ødegaard seg gjennom det kypriotiske forsvaret og skaffet Norge et hjørnespark. Ole Selnæs slo corneren mot bakerste stolpe, der Kamara hadde løpt seg fri.

Spissen kunne enkelt bredside inn sitt andre mål for kvelden, og plutselig var ledelsen - både i Nikosia og i gruppe C3 - veldig komfortabel.

Like etterpå fikk Norge en stor mulighet til å gå opp i 3-0, men Moi Elyounoussi klarte ikke helt å stokke beina da han fikk ballen fra tomålsscorer Kamara.

Vanvittige Sørloth-misser

Kvarteret før slutt fikk Alexander Sørloth, som hadde kommet inn for Tarik Elyounoussi, en gigantmulighet til å øke til 3-0, da han og Kamara førte an i en kontring for Norge. Kamara kunne avsluttet selv, men valgte å spille ballen tilbake til Sørloth. Innbytteren hadde nærmest åpent mål, men nølte såpass med ballen at keeper Panagi rakk tilbake og fikk slått til corner.

Så, ti minutter før full tid, vant Ole Selnæs ballen i gunstig posisjon. Han satte fart fremover og var nesten alene gjennom da han ble klippet ned bakfra av midtstopper Sielis, som ble belønnet med direkte rødt kort av den ungarske dommeren. Den norske fordelen ble imidlertid utlignet da Moi Elyounoussi ble vist ut med sitt andre gule kort for kvelden i siste ordinære spilleminutt.

Like før hadde Alexander Sørloth fått en ny sjanse, om mulig enda større enn den forrige, da han fikk ballen på fullstendig åpent mål etter at Martin Ødegaards avslutning var blitt blokkert av keeper.

Spissen kunne løpt ballen i mål, om han ønsket det, men avsluttet i stedet over tverrliggeren.

Heldigvis spilte det liten rolle for Norge, som uansett kniper gruppeseieren og er klare for opprykk til nivå B i Nations League.

Mest sett siste uken