Kanarifansen beklager «smakløst» supporterbanner

Et banner på bortetribunen med påstått stikk til Brann-supporteren som måtte amputere en fot, vakte avsky i Bergen. Kanari-Fansen legger seg flate.

Fotballen kom i andre rekke under søndagens seriekamp på Brann Stadion, som endte 1–1. Det som vakte stor oppmerksomhet – og kraftige reaksjoner – var et banner LSK-supportere ble avbildet med, som hadde teksten «Mind the gap». Begrepet er velkjent på T-banen i inn- og utland.

Mange tolket banneret som et stikk til Brann-supporteren som var i en ulykke på T-banestasjonen Nationaltheatret i Oslo i august. Supporteren måtte amputere en fot.

Lederen i supporterklubben Kanari-Fansen gikk ut i flere medier og avviste koblingen mellom banneret og ulykken i Oslo, men i en uttalelse natt til mandag legger Kanari-Fansen seg flat.

«Totalt smakløst»

«Kveldens fotballkamp på Brann Stadion ble dessverre skjemmet av et skammelig banner som ingen oppegående Kanari-Fans ønsker å være bekjent av. Budskapet på banneret kan på ingen måte tolkes som noe annet enn et totalt smakløst forsøk på å gjøre en sak ut av en tragisk ulykke som rammet en ung Brannsupporter tidligere denne sesongen», heter det uttalelsen.

Klubben skriver også at «på banen og tribunen er vi konkurrenter, men utenfor er vi forent av vår kjærlighet for fotball».

Klubben tok avstand

Banneret førte til sterke reaksjoner i Brann-leiren.

– Klubber kan stå på hver sin side i fotballkamper, men når det skjer ulykker står man ofte sammen. Det er lett å se hva de henviser til, og det får stå for deres regning. Jeg tror folk tenker at det er unødvendig, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, til BT.

Lillestrøm gikk ut på Twitter i sluttminuttene av kampen og poengterer at klubben tar avstand fra budskapet.

– Bare for å gjøre det helt klart: Lillestrøm Sportsklubb ønsker Brann-supporteren som ble skadd på Nationaltheatret stasjon alt godt, skriver LSK.

Bergens Tidende har vært i kontakt med faren til den skadde supporteren. Faren sier at sønnen hever seg over det og ikke vil kommentere saken.

