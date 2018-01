Kane berget Tottenham fra fullstendig fadese

Storscoreren dukket opp i sluttminuttene og sørget for omkamp.

NEWPORT - TOTTENHAM 1-1:

Med normalt målfarlige Harry Kane og Fernando Llorente sammen i angrepet fra start var Tottenham nesten uhyggelig nær en gedigen cupflause lørdag kveld.

Spurs-manager Maurcio Pochettino sendte riktignok et ganske b-preget mannskap på banen i FA-cupens 4. runde borte mot Newport. Men det var ingen god forklaring på Tottenhams tamme innsats.

Først i det 83. spilleminutt klarte Harry Kane å utligne vertenes sensasjonelle ledermål fra første omgang. En smart flikk fra innbytter Heung-min Son på et hjørnespark lurte tre-fire ballfokuserte Newport-spillere. Ved bakerste stolpe fikk Kane, mutters aleine, en særdeles enkel oppgave med å sette 1-1 i garnet.

Miniputten Newport County fra det sørlige Wales spiller til daglig i League Two, nivå fire i det engelske ligasystemet.

Likevel var det helt fortjent at Newport gikk i garderoben med ledelse etter 45 smått sensasjonelle spilleminutter. Irske Padraig Amond scoret målet for hjemmelaget med hodet etter 38 minutter.

Gultrøyene kunne dessuten ha scoret flere ganger mot et Tottenham-lag som framsto særdeles slurvete.

Trøbbelet fortsatte også for Harry Kane og co. etter sidebyttet. Storscoreren hadde en avslutning i aluminiumen i første omgang, men var åpenbart ikke like skarp som vi er blitt vant til å se ham.

Et stykke ut i andre omgang nikket Kane over målet fra en vanligivs sikker målposisjon. Superspissen ble riktignok også avblåst for offside i samme situasjon.

Det skulle likevel lykkes for Kane og Spurs å skaffe seg målet de trengte for å ikke ryke ut på sensasjonelt vis.

Nå blir det omkamp på Wembley for Tottenham og League Two-klubben Newport på Wembley seinere i vinter.

