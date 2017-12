Kane med hat trick - knuste rekorden til Shearer

Tottenham-spissen står nå med 39 ligamål i 2017.

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 5-2:

Tottenham hadde få problemer med å ta seg av Southampton i Premier League tirsdag ettermiddag. Harry Kane ble den store spilleren for vertene og satte ny rekord for antall ligamål i et og samme kalenderår.

Den rekorden lyder nå på 39 mål fra Kane i 2017.

Den gamle Premier League-rekorden tilhørte den tidligere Blackburn- og Newcastle-spissen Alan Shearer og ble satt i helt tilbake i 1995.

- Dette var en viktig seier for oss. Jeg er glad for tre poeng og selvsagt glad for at det ble hat trick. Shearer var én av de beste spissene i bransjen og antall mål han scoret i Premier League var utrolig. Det å bli sammenlignet med en slik spiller er stort. Det er en god følelse å bli sammenlignet med slike typer, sier Kane i et TV 2-sendt intervju.

- Vanvittig



Kane stanget inn sitt 37. ligamål i 2017etter 21 minutters spill og økte dette antallet til 38 da han enkelt trillet inn 2--0 etter 38 minutter.

- Han er ustoppelig. Det er en helt vanvittig god spiller vi får lov til å bivåne her. Det er bare å nyte hvert sekund, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes om Tottenham-spissen i etterkant av 2-0-scoringen.

Alan Shearer selv fikk også med seg Kane-rekorden.

- Du har hatt et fantastisk 2017, Harry Kane. Du fortjener å holde rekorden for flest mål i et kalenderår. Godt gjort og fortsett med den gode jobben du gjør, skriver Shearer på nettsamfunnet Twitter.

I andre omgang økte Dele Alli og Heung-min Son ledelsen for Tottenham, før Sofiane Boufal reduserte for gjestene. Kane var likevel ikke ferdig for ettermiddagen og fikk sitt hat trick like etter reduseringen.

Dobbel av Kane

Det meste handlet om Tottenham de første 45 minuttene. Tidlig i første omgang fikk både Serge Aurier og Harry Kane gode sjanser til å sende vertene i ledelsen, uten at det lyktes for noen av dem i disse situasjonene.

Først etter 21 minutter fikk hjemmelaget uttelling på overtaket. Danny Rose skaffet frispark helt på kanten av 16-meteren og Christian Eriksen slo presist inn. Foran mål fikk Kane stå helt alene og spissen kunne uten problemer styre ballen i mål bak gjestenes keeper Fraser Forster.

Like eter fikk Southampton sin største sjanse i omgangen. Hugo Lloris måtte gi retur på et skudd fra Sofiane Boufal og Rose fikk hodet på ballen. Forsøket på å heade tilbake til egen keeper holdt imidlertid på å gå veldig galt, men Lloris fikk kontroll på ballen i siste liten, før den gikk i mål.

I det 38. minutt kom Kanes andre fulltreffer for kvelden.

Tottenham rullet opp et nydelig angrep med flere gode kombinasjoner. Heung-min Son ble etter hvert spilt fri til venstre og han slo igjen lavt inn foran mål. Der ventet Kane og rullet ballen i nettmaskene.

Målfest



I andre omgang fortsatte Tottenham å kjøre kampen og hadde full kontroll på begivenhetene. Få minutter etter sidebytte la Dele Alli på til 3-0. Midtbanemannen fikk ballen på hjørne av 16-meteren, dro seg litt innover, og plasserte deretter ballen borte ved den lengste stolpen.

Jubelen hadde knapt roet seg på Wembley, før ballen lå i kassa på ny. Alli satte fart framover i banen etter at Nathan Redmond hadde rotet bort ballen. Han slapp ballen perfekt til Son som kaldt satte ballen i mål.

Southamptons trøstemål kom etter 64 minutter. Boufal fikk ballen ute til venstre og klemte til. Lloris var etter kula, men rakk ikke fram.

Håpet om et mirakuløst comeback ble imidlertid kortvarig. Bare minutter senere kom Kane alene med Forster og avsluttet mesterlig med en chip over den svære keeperen og dermed sto det 5-1 til hjemmelaget.

Dermed hjalp det lite at Dusa Tadic reduserte nok en gang for gjestene mot slutten av oppgjøret. Tottenham tok alle de tre poengene.

