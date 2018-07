Kåre Ingebrigtsen ferdig som trener i Rosenborg

Klubben bekrefter.

Saken oppdateres

Kåre Ingebrigtsen fratrer sin stilling som Rosenborg-trener med umiddelbar virkning. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside torsdag. RBK har kalt inn til pressekonferanse senere i kveld.

Rosenborg gikk videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League onsdag etter en dramatisk kamp mot Valur fra Island. Det måtte flere straffer og dommerkontroverser til for å avgjøre vinneren av oppgjøret.

Mesterlaget fra Trondheim har måttet tåle mye kritikk denne sesongen for å ikke leve opp til tidligere sesonger, der de har dominert norsk fotball.

- Vi har etter lang tids vurdering kommet frem til at Kåre må tre tilbake. Det får også den konsekvensen at Erik Hoftun også trer tilbake. Til tross for gode resultater, så synes vi at utviklingen har vært for dårlig, sa Ivar Koteng under pressekonferansen torsdag.

FORKLARER: Ivar Koteng møtte pressen for å forklare sparkingen av Kåre Ingebrigtsen.

- Vi ønsker å å utnytte den fordelen at vi har god økonomi og god stim, for å ta ut det maksimale av det klubben klarer. I den vurderingen havnet vi på at Kåre måtte gå, sa Koteng.

Han forteller at det ikke var spillernes misnøye som gjorde at Ingebrigtsen måtte gå:

- Spillerne er overrasket over at det har skjedd, Kåre er en populær mann. Spillerne har ikke være noen pådrivere, det er styret som har vært pådrivere for at det skjer. Vi har ikke jobbet med å hente inn en ny trener, og startet prosessen med dette i dag, sier Koteng som bekrefter at Rini Coolen, som er sjef for Rosenborgs akademi, tar over Rosenborg på kort sikt.

Koteng bekreftet til pressen at en avgjørelse rundt ny trener ikke er nært forestående.

- Det er ikke slik at det er enkelt å jobbe med en ny trener når du enda ikke har bestemt om du skal avslutte forhold med tidligere. Vi har ingen trener vi tror vi kan få på plass fort, det er noe vi må jobbe med, sa Koteng, som også kunne fortelle at Ingebrigtsen var «overrasket» over å bli sparket.

- Bombe



Sparkingen kom også veldig brått på TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen:

- Det var en aldri så liten bombe, det har vært enkelte supportere som har vært misfornøyde, og det har tydeligvis vært slik også på styrerommet. Nå tar de et tøft valg og så får vi se om det er riktig. De er videre i cuper og kjemper om tittelen, sier Mathisen til Nettavisen.

Han understreker også at Ingebrigtsen har holdt en høy stjerne blant spillerne i klubben, og har vært uheldig med skader denne sesongen. Han tror fort at denne jobben kan tiltrekke seg stor interesse, også utenfor Norges grenser.

- Kravene er ekstremt tøffe, det er den vanskeligste jobben i Norge, men også den mest spennende jobben i Norge. Det vil være en attraktiv for trener ei Norge, men også for utenlandske trener, sier Mathisen, som er skeptisk til om det blir en nordmann som tar over på Lerkendal.

TROR PÅ SKANDINAV: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror fort RBK erstatter Kåre Ingebrigtsen med en annen skandinav.

Hvis du tar bort FCK, så er det ikke mange klubber i Skandinavia som er mer attraktive. Erik Hamrén har gjort det bra der før, så det finnes nok noen svensker eller dansker som kan være aktuelle. Jeg kan ikke tenke at det er noen norske som er aktuelle, sier Mathisen.

Han tror uansett at det fort kan bli vanskelig å regne med et trenernavn som kan matche profilen til f.eks Nicklas Bendtner.

- Det kan være et stort internasjonalt navn, men du er avhengig av en trener som kjenner til Rosenborg-filosofien. Da er det vanskelig å tro at de skal utenfor Skandinavia. Jeg blir overrasket om Stig Inge Bjørnebye kommer med et giganavn som har en annen måte å jobbe på, sier Mathisen.

- Hvis jeg skal tippe, så tror jeg det blir en skandinav.

Les mer: Odds backtalent: - Jeg vil spille som Marcelo

Merittert



Under Ingebrigtsen har Rosenborg vunnet Eliteserien de siste tre årene, samt den cupfinalen i 2015 og 2016. Ingebrigtsen tok over RBK i 2014 etter Per Joar Hansen.

Ingebrigtsen har tidligere trent Ranheim og Bodø/Glimt, og har også hatt assistentroller i både Rosenborg og Viking.

Som spiller kan Ingebrigtsen vise til en merittert karriere. Som spiller vant han fire serietitler med Rosenborg, samt tre cupfinaler. Han var også innom klubber som Strømsgodset og Lillestrøm i Norge.

I tillegg kan den tidligere midtbanespilleren vise til et opphold i Manchester City, og fikk 23 kamper for det norske landslaget mellom 1990 og 1995.

Nettavisen har forsøkt å kontakte Kåre Ingebrigtsen uten hell.

Heller ikke sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye, eller styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, har besvart Nettavisens hendvendelser.

Mest sett siste uken