Kåre Ingebrigtsen går til sak mot RBK

Kåre Ingebrigtsen får støtte av Trenerforeningen når han går til sak mot sin tidligere arbeidsgiver.

Rosenborgs tidligere trenerduo, Kåre Ingebrigtsen (52) og Erik Hoftun (49), trekker sin tidligere arbeidsgiver for retten - for usaklig oppsigelse, skriver VG.

Ifølge avisen blir stevningen sendt fra trenerduoen og deres advokater til Sør-Trøndelag tingrett om få dager. En eventuell rettsmegling skjer trolig før jul. Dersom det ender med rettssak, skjer det neppe før etter nyttår.

RBK: - Forholder oss rolig

Personalsjef i Rosenborg Trond Alstad sier klubben forholder seg rolig til stevningen.

- Vi forholder oss helt rolig til dette. I Rosenborg mener vi at vi har jussen og alt annet på plass i denne saken, sier personalsjef Trond Alstad til VG.

Advokatene Stein Kimsås-Otterbech i Advokatfirmaet Thommessen og Andreas Messelt Ekker i Bjerkan Stav Advokatfirma AS, mener oppsigelsene var usaklige.

- Det har vært skriftlig korrespondanse mellom partene, og det har blitt avholdt et resultatløst møte. Dette blir nå en rettslig prosess for domstolene, og vi mener at oppsigelsene av Hoftun og Ingebrigtsen er usaklige.

De tidligere RBK-trenernes representanter mener også at RBK benytter seg av arbeidsavtaler som strider mot arbeidsmiljøloven og at Trenerforeningen støtter trenerne og søksmålene.

STYRELEDER I RBK: Ivar Koteng.

Sparket etter seier

Overraskende for de fleste fikk Ingebrigtsen og Hoftun sparken av Rosenborg 19. juli i sommer.

Nyheten kom dagen etter at Rosenborg hadde tatt seg videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League etter seier mot islandske Valur. På det tidspunktet lå trønderne to poeng bak Brann i Eliteserien.

- Vi har etter lang tids vurdering kommet frem til at Kåre må tre tilbake. Det får også den konsekvensen at Erik Hoftun også trer tilbake. Til tross for gode resultater, så synes vi at utviklingen har vært for dårlig, sa styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, under pressekonferansen 19. juli.

Rini Coolen har tatt over det midlertidige ansvaret som Rosenborgs hovedtrener. Nederlenderen har ledet Rosenborg til gruppespillet i Europa League og til topps i Eliteserien

