Kåre Ingebrigtsen om sparkingen fra Rosenborg: - Traff meg midt i trynet

Fikk sparken torsdag.

Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som Rosenborg-trener torsdag, etter at Rosenborg-styret vedtok å fjerne treneren sin. Vedtaket kom dagen etter at Ingebrigtsen hadde tatt klubben videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions League.

Til Nettavisen fortalte Ivar Koteng at Ingebrigtsen hadde blitt informert om sparkingen like etter at avgjørelsen var fattet i styret. Selv reagerte 52-åringen med sjokk.

- Sjokk. Det er vel det rette ordet. Tanken på å få sparken nå hadde ikke slått meg, jeg hadde ikke fått noen signaler. Ikke at det bør komme signaler, men beskjeden traff meg midt i trynet, hvis jeg skal være helt ærlig, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

- Finner ikke en bedre trener



Han forteller at han ble møtt av Koteng og Rune Bratseth på førstnevntes kontor, og trodde det var snakk om en spillerovergang. Det var da han fikk beskjeden om at de ønsket å si opp arbeidsforholdet med ham.

Ingebrigtsen forteller at han hadde dratt tidlig til Lerkendal for å begynne forberedelsene mot Celtic-kampen i den neste kvalifiseringsrunden av Champions League og ledet laget på trening før han fikk beskjed om å møte på styrelederens kontor.

Selv er han klar på at han fortsatt er rett mann for jobben hos trønderne:

- Jeg tror ikke de finner bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp forballtrener til Rosenborg. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg, sier Ingebrigtsen videre til avisen.

Han forteller at Koteng er en utålmodig mann, og at målet skal ha vært å ta Rosenborg tilbake til Champions League. Klubben har ikke spilt i Europas gjeveste klubbturnering siden 2007/2008-sesongen,

Tidligere torsdag fortalte Koteng til Nettavisen at klubben ennå ikke har startet prosessen rundt ansettelse av ny trener:

- Vi har et verdigrunnlag, blant annet folkelighet. Hvordan skal vi gå og ansette en trener uten å ha sparket den treneren vi har? Det blir svært vanskelig. Vi er ærlige, ordentlige og oppriktige. Kåre fikk vite dette rette etter at vi hadde det klart, sa Koteng.

Merittert



Det har også kommet frem at nederlandske Rini Coolen, som har ansvaret for RBKs akademi, tar over jobben på midlertidig basis. Han får Trond Henriksen som sin assistenttrener.

Under Ingebrigtsen har Rosenborg vunnet Eliteserien de siste tre årene, samt den cupfinalen i 2015 og 2016. Ingebrigtsen tok over RBK i 2014 etter Per Joar Hansen.

Ingebrigtsen har tidligere trent Ranheim og Bodø/Glimt, og har også hatt assistentroller i både Rosenborg og Viking.

Som spiller kan Ingebrigtsen vise til en merittert karriere. Som spiller vant han fire serietitler med Rosenborg, samt tre cupfinaler. Han var også innom klubber som Strømsgodset og Lillestrøm i Norge.

I tillegg kan den tidligere midtbanespilleren vise til et opphold i Manchester City, og fikk 23 kamper for det norske landslaget mellom 1990 og 1995.

