Karius merker forskjell på fanskaren i Besiktas og Liverpool

I Liverpool haglet kritikken, men i sin nye tyrkiske klubb har Loris Karius mange supportere - spesielt hos det motsatte kjønn.

Karius' opphold i Liverpool gikk ikke som planlagt, og det hele kulminerte med to kjempetabber i Champions League-finalen som endte med tap mot Real Madrid.

Burvokteren fortsatte sine ustabile prestasjoner i oppkjøringssesongen denne sesongen, og da Liverpool valgte å hente Alisson forsvant Karius til tyrkiske Besiktas.

Der er tyskeren på et to år langt lån som etter alle solemerker blir gjort permanent etterhvert.

Mange kvinnelige fans

25-åringen måtte tåle massiv kritikk under tiden i England, men i Tyrkia er stemningen helt annen.

Spesielt får den langhårede 25-åringen mye oppmerksomhet fra det motsatte kjønn.

- Jeg hadde ikke så mange fans i England som jeg har her, og det jeg kan si er at flesteparten av mine fans her ser ut til å være kvinner, sier han ifølge Daily Mail og fortsetter.

- Når jeg er ute i Istanbul vil alle som kjenner meg igjen ha et bilde.

OPPTURER OG NEDTURER: Champions League byr på både oppturer og nedturer. Det fikk Liverpool-keeper Loris Karius erfare under forrige finale da Merseyside-klubben tapte mot Real Madrid.

«Casanova»

Karius er ivrig bruker av Instagram, og nylig la han ut et bilde fra en park i Istanbul med teksten "exploring my new home".

- Jeg elsker Bosphorus, og jeg liker å bo et sted med havutsikt, sier han videre ifølge Daily Mail.

Det virker dermed forholdsvis sikkert at han blir værende i Besiktas til tross for at hans avtale i utgangspunktet er et lån.

Keeperen, som blir kalt «casanova» av mange av sine fans, gjorde sin Besiktas-debut i 1-1-kampen mot Bursaspor tidligere denne måneden, og han er ventet å stå sin andre kamp når laget møter Malatyaspor lørdag.

