Karlsen om Starts pengebruk: - Det er mange misforståelser der ute

Starts sportslige leder har ingen problemer med at folk mener mye om hans klubb, men bedyrer at jungeltelegrafen til tider har herjet denne sesongen.

KRISTIANSAND (Nettavisen): - Generelt synes jeg det er en del misforståelser og jungeltelegrafer ute og går. Man prater om overgangssummer og «ti-millionersmannen», men hvis man skal mene noe om økonomiske faktorer, må man jo sitte med tallene, og dét er det jo ingen andre enn oss som tydeligvis gjør, for det er veldig mange feilopplysninger der ute.

Det sier Tor-Kristian Karlsen. Nettavisen møter 43-åringen, med erfaring fra klubber som både Watford, Monaco og Maccabi Haifa, på Sør Arena under et døgn etter 0-1-tapet mot Rosenborg forrige serierunde.

Mens RBK-spillerne feiret seriegull etter kampen, dreier det seg om noe helt annet for Karlsen og Start-spillerne i serieinnspurten.

Med én gjenstående kamp i Eliteserien ligger klubben på kvalifiseringsplass med 29 poeng. Det er kun ett poeng ned til Stabæk på nedrykk, mens Lillestrøm er på trygg grunn med bedre målforskjell enn sørlandsklubben.

Karlsen tok over som sportslig leder for Start i 2017. Klubben rykket opp til Eliteserien før denne sesongen, men tilværelsen på det øverste nivået har hele sesongen vært en kamp for overlevelse.

Det var knyttet store forventninger til Kristiansand-klubben som byttet ut store deler av stallen etter opprykket. Mange spillere ble hentet til klubben før sesongen, og også i sommervinduet var Karlsen og hans kolleger på jobb.

Både Ibrahim Arafat Mensah, Herolind Shala og Adeleke Akinyemi ble hentet før vinduet stengte i august, og sistnevnte ankom Kristiansand for rundt 10 millioner kroner, ifølge Fædrelandsvennen.

De mange spillerkjøpene har fått flere i Fotball-Norge til å rynke på nesen, og nylig gikk blant annet Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ut til TV 2 mot det han kaller «økonomisk sløsing» i Start.

Karlsen vil ikke gå inn på enkeltuttalelser, og sier han som prinsipp ikke uttaler seg om forholdene i andre klubber når han er ansatt i en klubb.

Han etterlyser imidlertid mer innsikt blant kritikerne som har gått ut mot klubbens pengebruk.

- Det overrasker meg at folk ikke er flinkere til å gardere seg mot at man opererer med feil sifre før man uttaler seg.

Bruker mindre enn tidligere

Mens markedet i andre europeiske ligaer, ligaer norske klubber konkurrerer mot i europeiske turneringer, har steget betraktelig de siste årene, stusser Karlsen på at man her hjemme nå bruker mindre ressurser enn tidligere.

- Jeg var i Fredrikstad for ganske nøyaktig 10 år siden, og de summene man bruker nå er ikke i nærheten av summene man brukte i Norge på den tiden. Samtidig ser man hvordan de økonomiske forholdene har utviklet seg i andre land. Man kan gjerne kalle den økningen for inflasjon, og den er enorm, men i Norge bruker bruker man faktisk langt færre og mindre ressurser enn for 10 år siden.

SJANSE: Adeleke Akinyemi fortviler etter å ha brent en stor sjanse mot RBK.

Mens overgangssummene i for eksempel England, Tyskland og Spania har skutt de værs de siste årene, ser Karlsen at utviklingen i Norge peker den andre veien.

- Jeg skjønner ikke hvorfor Norge skal være frakoblet disse mekanismene man har i andre europeiske land.

- Er det selvmotsigende når man streber etter å konkurrere mot andre europeiske klubber?

- Til en viss grad. Det er også mulig å få gode resultater i Europa gjennom godt håndverk og hardt arbeid. Jeg har fantastisk beundring og respekt for hva Sarpsborg 08 har gjort. Jeg synes deres prestasjoner er noe av det største en norsk klubb har gjort noen sinne, forteller Karlsen og nevner også Ranheim og Kristiansund som på imponerende vis har klart å stabilisere seg over midten i Eliteserien.

Sarpsborg avanserte til gruppespillet i Europa League etter at de i tur og orden slo IBV Vestmannaeyjar, St. Gallen, Rijeka og Maccabo Tel Aviv i kvalifiseringen.

Østfold-klubben kom i en knalltøff gruppe med Besiktas, Malmö og Genk, men Geir Bakkes mannskap har gode muligheter for avansement før de to siste kampene.

- De har gjort det på en vanvittig bra måte, forteller Karlsen og skryter av Bakke og sportslig leder Thomas Berntsen.

- De har funnet en nisje og utnyttet den veldig godt i Sarpsborg, men det er ikke slik at vi alle kan fiske i det farvannet, sier han og påpeker samtidig at det er en myte at hans Start-lag ikke benytter lokale talenter.

- Vi starter stort sett med 4-5 spillere i hver eneste kamp som er lokale og kommer fra samarbeidsklubber på Sørlandet.

Ble for ambisiøse

Etter å ha vunnet åpningskampen i Eliteserien, fikk Start et blytungt møte med det øverste nivået i Norge. En lang rekke uten seier bla avløst av at Mark Dempsey måtte gå av som hovedtrener i mai.

Inn kom Kjetil Rekdal, som har fått mer dreis på et lag som først og fremst ble forsterket i tråd med Dempseys metodikk.

REDNINGSMANN: Kjetil Rekdal har én gjenværende Eliteesrie-kamp på å redde Start fra nedrykk.

Karlsen erkjenner nå at spillestilen kan ha blitt i overkant romantisk i comebacksesongen Eliteserien.

- Vi ble kanskje for ambisiøse i spillestilen, og vi var ikke modne nok til å håndtere den type fotball som blir spilt i Eliteserien, sier han og innrømmer at de nok undervurderte tiden det tar å få harmonien på plass i et nytt lag.

Nå handler alt om å redde plassen i Kristiansand. Kampene i serieavslutningen 24. november spilles likt, og både Stabæk, Start, Lillestrøm, Strømsgodset og Bodø/Glimt kan i realiteten ende under streken etter runden.

Start reiser for å møte Haugesund borte, mens det vil bli drama på Nadderud når Stabæk, som ligger under streken, møter Strømsgodset som kun har poenget mer enn Start.

Dersom Start må ta den tunge ned i 1. divisjon, er Karlsen klar på at han ikke ser for seg noen spillerflukt blant spillerne som ble hentet før denne sesongen.

- Det er et scenario som først vil melde seg om vi ikke skulle holde oss, og nå har vi fokus på at dette skal gå veien, sier han og påpeker samtidig at han forventer noe i retur fra spillerne som har blitt hentet til Kristiansand.

- Vi har vært lojale mot de spillerne vi har, og da forventer vi også lojalitet tilbake. Uansett hva som skjer har de kontrakter, og vi har fortsatt ambisiøse langsiktige mål. Om det vil bety at man må justere dem et år, får vi gjøre det.

