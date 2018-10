Kastrati: - Viser Vålerenga hva de har gått glipp av

Kalles «Vålerenga-dødaren» av kameratene.

INTILITY ARENA: (Nettavisen):

Oslo-gutten spilte i Skeid samtidig med blant andre Mohamed Abdellaoue, som senere gikk til Vålerenga og bøttet inn mål, men selv ble han aldri Vålerenga-spiller. Søndag kveld scoret han sitt fjerde mål mot nettopp Vålerenga på to sesonger, mot treneren han tidligere har fremhevet som Norges beste, Ronny Deila.

- Seks kaffekopper og to Red Bull. Håper på å ikke få kaffesjokk, så er vi «good to go», sier Flamur Kastrati til Nettavisen, på spørsmålet om hva som er scoringsoppskriften når man møter Vålerenga.

- Kunne like gjerne spilt i Vålerenga

26-åringen har startet Kristiansund-karrieren sterkt og har vært en viktig bidragsyter til at laget nå har klatret til syvendeplass på tabellen. Senest i august scoret han for Sandefjord mot Vålerenga, i sin siste kamp for laget fra hvalfangerbyen. I tredje serierunde i forrige sesong senket han Oslo-laget nesten alene, med to scoringer i 2-1-seieren på Ullevaal. Alle målene mot Vålerenga har ikke gått upåaktet hen hos kameratene.

- Vennene mine sier at jeg har blitt Vålerenga-dødaren. Det er litt spesielt for meg som er fra Oslo, og så er det deilig når publikum slenger kommentarer til meg, for da blir jeg enda mer fyret opp. Jeg kunne like gjerne spilt i Vålerenga, så jeg får vise de hva de har gått glipp av, sier Flamur Kastrati til Nettavisen.

SCORET MOT VIF: Flamur Kastrati spilte en ny god kamp mot Vålerenga.

- En voldsom vinnervilje

Flamur Kastrati startet karrieren i Groruddalen for Grei, før turen gikk videre til Skeid i 2006. Etter opphold i nederlandsk og tysk fotball, med varierende suksess, signerte han for Strømsgodset og daværende trener Ronny Deila i 2013.

Daværende Strømsgodset-spiller Stefan Johansen omtalte han som «en spiller med et sjeldent vinnerinstinkt», etter å ha representert Norge sammen med Kastrati på ungdomslandslagene.

Målene lot imidlertid vente på seg i Drammen og Kastrati endte på syv mål på ca tre sesonger i Strømsgodset.

Turen gikk videre til Sandefjord, hvor det gikk langt bedre, og med 14 mål på 42 kamper for et lag som slet i bunnen, var det et spørsmål om tid før ferden gikk videre. I sommer ble han hentet av Kristiansund for å erstatte Daouda Bamba, som nylig hadde gått til Brann. Etter selvutnevnelsen som «Kristiansunds nye hærfører», står han med fire mål på seks kamper for Kristiansund.

Trener Christian Michelsen er svært godt fornøyd med angrepsspilleren.



- Vi har et veldig sterkt kollektiv, som jobber for hverandre i Kristiansund, men det er ingenting som går av seg selv. Vi må ha den indre «driven» og motivasjonen. Da er vi avhengige av riktige typer, som Kastrati. Han har kommet inn i spillergruppa med en voldsom energi og vinnervilje. Det gjør noe med spillerne og alle rundt han, så han passer veldig godt i Kristiansund, sier Christian Michelsen til Nettavisen.

FORNØYD: Christian Michelsen.

Deila: - Savnet en sånn type

Vålerenga-trener Ronny Deila savnet litt ekstra vilje og innsats i kampen mot Kristiansund og la ikke skjul i at en type som Flamur Kastrati var noe Vålerenga savnet i søndagens oppgjør. Ja, det kan godt hende, men vi har flere typer som egentlig har killerinstinktet vi mangla.

Mot Kristiansund mangla vi kanskje en sånn type, og det ble avgjørende foran begge mål. Dette var åpenbart en stor kamp for Flamur (Kastrati red.anm.) og når vi ikke legger det samme i det, så sliter vi, sier Ronny Deila til Nettavisen.Flamur Kastrati har en klar målsetning om sin egen og lagets utvikling, men den vil han holde for seg selv.

- Vi tenker kamp for kamp. For oss er det å overgå fjorårets poengresultat på 40 poeng en naturlig målsetning. Har mine tanker om hvor vi skal, men hver gang vi tenker lengre går det ikke etter planen, sier Kastrati til Nettavisen.



- Det blir en veldig vanskelig kamp. De er et godt lag, som ikke har tapt på lenge. De jobber hardt og jeg synes det er synd at de har fått så dårlig betalt i form av poeng. De spiller brukbart, men får bare uavgjortresultater. De er et sterkt kollektiv og det må vi være godt forberedt på, sier Kastrati til Nettavisen.

Møter tidligere arbeidsgivere

Kristiansund passerte Vålerenga på tabellen med seieren på Intility Arena søndag kveld. Bortelaget var dødelig effektive og avgjorde kampen på ti minutter etter scoringer av Luridon Kalludra og Flamur Kastrati.

Hjemmelaget hadde ballen mest og vant sjansestatistikken, men Kristiansund var langt bedre på offensive og defensive dødballer.

De holdt unna trykket fra hjemmelaget både i første omgang og i slutten av kampen.

Ronny Deila og Vålerenga har en jobb å gjøre med aggressiviteten foran begge bokser.

I neste serierunde venter nemlig Deilas gamle arbeidsgiver Strømsgodset som kjemper en desperat kamp mot nedrykk.

Kristiansund fortsetter å imponere og tar imot Flamur Kastratis gamle klubb, Sandefjord i neste serierunde.

