Keisuke Honda blir landslagssjef

Japaneren tar over Kambodsjas landslag.

Den japanske fotballspilleren Keisuke Honda signerte nylig for australske Melbourne Victory. VM-stjernens overgang var overraskende, men ikke i nærheten av like sjokkerende som søndagens nyheter.

Nå er det nemlig blitt bekreftet at 32-åringen i tillegg til å være fotballspiller skal være landslagssjef for Kambodsjas landslag. Honda vil lede landslaget hovedsaklig gjennom videmøter fra Melbourne.

Dette ble bekreftet på en pressekonferanse, og blir også bekreftet av den australske toppligaen.

Skal delta i turnering

Kambodsja skal delta i AFF Suzuki Cup i november, men det er usikkert om Honda har mulighet til å være til stede under turneringen, ettersom han da spiller ligafotball med Melbourne. Kambodsja er her i gruppe med Malaysia, Myanmar, Vietnam og Laos.

Landslaget til Kambodsja er for øyeblikket ranket som nummer 166 på FIFA-rankingen.

Dette er ikke første gangen spilleren gjør seg bemerket i Kambodsja. Han åpnet et fotballakademi i landet tilbake i 2016.

Erfaren spiller

Midtbanespilleren har spilt 98 kamper for det japanske landslaget, og har deltatt i VM tre ganger; i 2010, 2014 og senest i sommerens VM i Russland.

Honda har spilt for klubber som CSKA Moskva og AC Milan i Europa, og er en av Japans største fotballstjerner gjennom tidene. Forrige sesong spilte han i mexicanske Pachuca, men for en uke siden ble det bekreftet at han skal spille i Australia den kommende sesongen.

Overgangen til Melbourne var ikke bare en stor nyhet for klubben, men for hele ligaen, mente lederen for det australske fotballforbundet David Gallop. Mest fornøyd var nok likevel Melbourne-trener Kevin Muscat.

- Alle vet at Keisuke gang på gang har bevist på høyeste nivå hvilken fantastisk fotballspiller han er. Vi gleder oss enormt til å se hva han kan få til i Melbourne, sa Muscat da Honda signerte for klubben.

Mest sett siste uken