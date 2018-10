Keita fraktet av banen med skade på Liverpools marerittkveld

Napoli sikret seieren i siste ordinære minutt.

NAPOLI - LIVERPOOL 1-0:

Liverpools Champions League-oppgjør mot Napoli på onsdag utviklet seg til en skikkelig marerittkveld for merseysiderne.

For allerede etter 18 minutter av kampen måtte gjestenes Naby Keita måtte forlate banen på båre, etter det som så ut til å være en alvorlig skade for midtbanespilleren.

Og vondt gikk til verre for Liverpool da Lorenzo Insigne avgjorde kampen til Napolis fordel i siste ordinære spilleminutt.

Det betyr at italienerne topper Champions Leagues gruppe C, med fire poeng. Liverpool og PSG har begge tre poeng, etter at sistnevnte slo Røde Stjerne 6-1 tidligere på onsdag.

KRITISK: Jamie Carragher er kritisk til hva Liverpools midtbane viste i kampen mot Napoli.

- Mangler en som kan styre spillet

- De skulle ha vunnet med mer enn ett mål, oppsummerer Viasport-ekspert Jamie Carragher i tv-kanalens studio etter kampen.

Han hyller Napoli for måten laget gikk ut på etter pause, etter en ganske sjansefattig første omgang.

- De gjorde mot Liverpool det Liverpool gjør mot i europeiske hjemmekamper: Går etter dem i et raskt tempo, presser dem høyt, gjør det vanskelig for dem å spille. Liverpool fikk aldri grepet om kampen, sier Carragher.

Han mener at kampen mot Napoli avslører det han kaller et «stort problem» for Liverpool:

- Det har ikke blitt vist så godt denne sesongen, men de har ett stort problem. Det viste de i Champions League-finalen (1-3-tapet mot Real Madrid i mai, red.an.) og det viste de i kveld: Mangelen av spillere på midtbanen som kan styre spillet. En Gerrard, en Alonso, sier Carragher.

Kritiserer egne angrepsspillere

Også Liverpool-sjef Jürgen Klopp er kritisk etter 0-1-tapet for Napoli.

- Vi hadde våre øyeblikk, men for ofte var ikke formasjonen riktig, eller vi beveget oss i feil rom, sier tyskeren til BT Sports etter kampen.

Han unnskylder imidlertid midtbanetrioen som Carragher kritiserer:

- Jobben de tre på midtbanen har er nærmest umulig. Du må holde deg rolig i slike situasjoner, men vi var for ofte for stressede med ballen.

I stedet kritiserer han sine egne angrepsspillere:

- Noen ganger løper Bobby (Firmino) for lenge med ballen, eller Sadio (Mane) løper for lenge. Når det skjer, får du ikke produsert noe. Midtbanespillerne og backene forsøkte å komme fremover på banen, men vi mistet ballen og måtte komme oss tilbake i motsatt retning, sier en kritisk Liverpool-sjef.

- Må ha vært alvorlig

Kampen startet altså på omtrent verst tenkelig vis for merseysiderne, da Naby Keita ble lagt på båre og fraktet av banen etter et drøyt kvarter.

Det var vanskelig å si hva som var foranledningen til situasjonen: 23-åringen satte seg nemlig enkelt og greit ned på gresset, uten at noen andre spillere var i nærheten av situasjonen, og trengte deretter hjelp til å komme seg av banen.

Ifølge The Mirror-journalisten David Maddock måtte imidlertid Keita bite i gresset etter en duell med Lorenzo Insigne.

«Allerede slutt på kvelden for Keita, etter taklingen fra Insigne. Henderson inn. Et slag for Liverpool, ettersom han akkurat hadde begynt å finne rom slik som Klopp hadde håpet på,» melder Maddock på Twitter.

Keita hadde fått en trøblete start på kampen mot Napoli, men som The Mirror-journalisten var inne på var han i ferd med å ta seg opp flere hakk da han måtte forlate banen på båre.

- Det må ha vært rimelig alvorlig når han blir kjørt av banen på båre, mener Vålerenga-trener Ronny Deila, som gjester Viasport-studioet onsdag kveld.

- Da er det et eller annet som muligens har gått i muskel eller i ledd, legger han til i pausestudioet.

Keita ble erstattet av Jordan Henderson, som gikk inn på midtbanen sammen med Georginio Wijnaldum og James Milner.

SKADET: Naby Keita ble fraktet av banen på båre tidlig i første omgang i Champions League-oppgjøret mot Liverpool.

Vanvittige Napoli-sjanser

Og kvelden ble en nedtur for Liverpool. En ganske sjansefattig batalje før hvilen utviklet seg til det som nesten minnet om en ren forsvarskamp for britenes del etter pause.

Til slutt måtte Liverpool bite i gresset, og notere seg for sitt andre tap for sesongen - etter nederlaget for Chelsea i ligacupen i september.

Fra 70 minutter og ut var Liverpool virkelig ute på tynn is, med tidvis enveiskjøring mot Alisson bakerst i gjestenes bur, men sisteskansen var vanskelig å ha med å gjøre for Napoli-angriperne denne kvelden.

Og da Alisson var utspilt trådte de andre Liverpool-forsvarerne til, som da Joe Gomez fikk klarert en avslutning fra José Mária Callejón omtrent på målstreken kvarteret før slutt.

Avgjorde i siste ordinære minutt

For ikke å snakke om at også tverrliggeren var på Liverpools side denne kvelden. Åtte minutter før slutt dro innbytter Dries Mertens seg fri i feltet, og hamret et Ruiz-innlegg inn i tverrliggeren fra fem meter så aluminiumen sto og ristet, før ballen falt ned omtrent på streken og ut igjen.

Men avgjørelsen skulle komme for Napoli, og det i kampens siste ordinære spilleminutt.

Et innlegg fra Callejón fant Lorenzo Insigne på bakre stolpe, og 27-åringen sikret vertene de tre poengene da han sklidende satte inn seiersmålet.

