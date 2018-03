Kenedy scoret to da Newcastle senket Southampton

Tok ledelsen etter to minutter.

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON 3-0

Newcastle kan feire tre nye poeng etter å ha knust Southampton 3-0 hjemme på St. James Park. Dermed er Rafael Benítez' menn ubeseiret i sine fem siste hjemmekamper i Premier League.

Kenedy ble den store helten med to scoringer, begge av den utsøkte sorten. Spesielt Kenedys første scoring, som kom i kampens andre spilleminutt, fikk Erik Thorstvedt til å dra frem superlativene.

- Dersom det faktisk er det han prøver på, så er det helt sykt. Han vrir seg rundt, og setter den helt nede ved stolperota. Det er verdensklasse, sa Thorstvedt i TV 2-studioet.

Matt Ritchie satte inn scoring nummer tre for Benítez' menn og sikret at Newcastle, på ny, hopper vekk fra nedrykksstriden i den øverste engelske divisjonen.

De står nå med 32 poeng etter 30 spilte kamper av årets sesong. Det betyr at de nå ligger fem poeng foran Crystal Palace, som ligger på nedrykk fra Premier League.

Situajonen er en god del verre foru Southampton som nå ligger kun poenget foran nevnte Palace med én kamp mer spilt. Dermed tyder mye på at Mauricio Pellegrinos menn vil være med i nedrykksstriden denne sesongen.

Pangstart



Det skulle ikke ta lang tid før hjemmepublikummet på St. James' Park kunne feire scoring. For på utsøkt vis spilte Jonjo Shelvey igjennom Kenedy, som stod for en av kampens desiderte høydepunkt.

Brasilianeren, som er på lån fra Chelsea brystet ballen over hodet på seg selv, før han avsluttet med den giftigste venstrefoten sin. Alex McCarthy var utslått, og Newcastle kunne feire 1-0.

Rafael Benítez' menn kontrollerte store deler av den første omgangen, og Dwight Gayle burde doblet ledelsen da han fikk muligheten fra like utenfor Southampton-boksen etter 25 minutter.

Southampton forsøkte å legge press, men ble tatt av Newcastle vanvittige kontringsbølge da Ayoze Pérez satte på turboen. Med Gayle og Kenedy på hver sin side kunne ikke bortelaget stå i mot.

Gayle fikk ballen og på ett touch spilte han igjennom Kenedy. Han kunne enkelt bredside inn sin, og Newcastles, andre scoring denne lørdagen.

- Jeg kan ikke se hvordan en kontring kan gjøres bedre. Terningkast seks, hyllet TV 2-kommentator Kasper Wikestad da reprisene av Kenedys andre scoring rullet over skjermen.

Benítez og Newcastle kunne smil bredest inn til pause. Laget fra Tyneside ledet nemlig 2-0 til pause etter de første 45 minuttene.

Tannløst

Dominansen skulle fortsette i den andre omgangen, og anført av en meget god Shelvey på midtbanen slet Southampton med å jobbe seg inn i kampen igjen.

Shelvey spilte frem Matt Ritchie i det 57. minutt etter et herlig raid, og han kunne plassere inn Newcastles tredje scoring denne lørdagen. Dette var også Shelveys andre målgivende denne kampen.

Southampton slet virkelig med å skape sjanser, men vant til seg et par cornere. Ryan Bertrand burde nok gjort bedre da han steg høyest i det 65. minutt og headet ballen godt over mål.

De rødkledde nærmet seg redusering, og etter å ha kombinert med Shane Long fikk Josh Sims testet keeper Martin Dúbravka fra distanse. Sloveneren fikk likevel klasket vekk ballen.

Wesley Hoedt var nære ved å gjøre dagen enda mørkere for Southampton da han nesten styrte et innlegg inn i eget mål. Heldigvis for nederlenderen så gikk ballen over tverrliggeren, og til corner.

