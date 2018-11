KFUM avanserte og var for sterke for Fredrikstad

Per-Mathias Høgmo og Fredrikstad må belage seg på et nytt år i 2.divisjon.

FREDRIKSTAD - KFUM: 1-1 (1-4 sammenlagt)

Den andre kvalifiseringskampen for 1. divisjon mellom KFUM og Fredrikstad endte 1-1 på Fredrikstad Stadion. På grunn av forrige ukes resultat, da KFUM vant 3-0 hjemme, må Per-Mathias Høgmos Fredrikstad belage seg på en ny sesong i 2.divisjon.

Det så ut til at de rødhvite skulle få et plaster på såret lørdag kveld, da de lå an til å vinne returkampen 1-0, etter et mål av Andreas Aalbu. Slik ble det ikke, da unggutten Håkon Stavrum kontret inn et utligningsmål for KFUM i sluttminuttene.

Etter KFUMs seier sammenlagt over to kamper vil de møte lag nummer 14 fra OBOS-ligaen til dyst i to avgjørende kamper. For øyeblikket ligger Åsane på 14.-plass på tabellen i OBOS-ligaen.

- Det der er pølse i brød

Midtveis i kampen var kommentatorene, Stian Enhaug og Christian Brevik, tydelig på hva de syntes om hjemmelagets innsats på banen, da .

- Det der er pølse i brød, med sennep og ketchup, sa Brevik fra kommentatorboksen, om Fredrikstad-spillerne på banen. Det latet til at hjemmelaget hadde mistet troen på avansement ifølge kommentatorene, idet en KFUM-spiller driblet seg forbi flere FFK-spillere.

Kommentatorene kom også med et klart ønske til KFUM etter å ha ødelagt opprykksdrømmen for Fredrikstad.

- Vær så snill å vinn kvalifiseringskampen til OBOS-ligaen KFUM, for dere orker vi ikke å møte igjen. Dere er for gode, uttrykte Enhaug etter at dommeren hadde blåst i fløyta.

Stor mulighet

Det var tydelig at Fredrikstad ville åpne returkampen med et tidlig mål, da det var svært nødvendig, etter at KFUM slo dem 3-0 på hjemmebane forrige helg.

Fredrikstad maktet ikke å score tidlig og hadde store problemer med å få et overtak over bortelaget. Kampen så lenge ut til å ebbe ut til å bli en målløs affære. Men sent i andre omgang våknet FFK.

I andre omgang var det nemlig KFUM som styrte kampen i en lang periode, men etter 75 minutter våknet Fredrikstad-spillerne. I det 77.minutt fikk Eirik Mæland en gyllen mulighet til å redusere for hjemmelaget.

Til hjemmefansens frustrasjon endte ballen nærmere innkastlinjen, enn mål streken.

Tre minutter senere skulle målet endelig sitte for Høgmo & co. Andreas Aalbu kriget ballen i mål fra kort hold, da han klinket til og sendte ballen i netttaket.

Håpet var tent for tilskuerne på Fredrikstad stadion, men det skulle raskt bli slukket av 20-åringen Håkon Stavrum. Unggutten sendte ballen i nettaket for KFUM på en kontring etter 87 minutter.

To harde kamper gjenstår

FFK og KFUM ble nummer to i hver sin PostNord-liga-avdeling, og skal derfor spille kvalifisering for opprykk til OBOS-ligaen. Kvalifiseringen har foregått over to kamper, og KFUM kommer til å møte lag nummer 14 fra OBOS-ligaen til dyst i to avgjørende kamper. For øyeblikket ligger Åsane på 14.-plass på tabellen i OBOS-ligaen.

Forrige sesong tapte Fredrikstad mot Notodden i kvalifiseringskampen om 1.divisjonsspill og rykket dermed ned fra OBOS-ligaen.

