KFUM-talentet Yassin nærmer seg comeback etter skrekkskaden

Yassin Rfifi (21) håper å være tilbake på fotballbanen denne høsten.

Det var 11. juni fjor at det gikk fryktelig galt for fotballtalentet Yassin Rfifi.

Han spilte bare sin andre kamp for KFUM da fotballkarrieren traff en brutal fartsdump i møte med Asker og tidligere toppkeeper Kenneth Udjus.

Den tidligere Sogndal- LSK- og Brann-keeperen kom for seint inn i duellen med Rfifi og med stor kraft feide han KFUM-talentet i bakken.

Spillere fra begge lag måtte snu seg vekk da de så vinkelen beinet til Rfifi sto i etter at han hadde blitt truffet av keeperen. Begge leggbeina var knekt tvers av.

- Var deprimert

KFUM-spilleren fryktet at fotballkarrieren kunne være over.

- I starten var jeg veldig deprimert, og jeg låste meg selv inne fordi jeg var skikkelig lei meg. Når man ser at foten er så og si delt i to, begynner man å tenke at man ikke kommer tilbake igjen. Da det skjedde, tenkte jeg det verste, men jeg har jo sett mange spillere som har skadet seg sånn og klart å komme seg tilbake igjen. Nå føler jeg at det er fullt mulig å komme enda sterkere tilbake, sier Rfifi til Nettavisen.

Mens lagkameratene i KFUM allerede er godt i gang med 2018-sesongen, fortsetter Rfifi opptreningen etter den alvorlige skaden.

- Det har begynt å komme seg litt nå, men jeg kjenner at noen av skruene jeg har i beinet plager meg litt. De skal ut snart, så da blir det bedre.

STYGG SKADE: Yassin Rfifi på sykehuset kort tid etter at han pådro seg bruddet.

- Når regner du med å være tilbake for fullt?

- Jeg tror jeg blir klar til høstsesongen. Jeg tror jeg kan begynne å trene med laget igjen i juni. Når jeg har fått tatt ut de skruene jeg har i beina, kan jeg begynne å spille igjen.

Imponert over støtten

21-åringen har så smått begynt med løpeøkter, men de blir sjelden lange på grunn av de ubehagelige skruene, som skal holde beinet sammen.

- Hvis vi sier at jeg var 100 da jeg skadet meg, er jeg kanskje 70 nå. I starten var det mye lett trening, mye strikk og sånt. Jeg skulle pushe meg selv til det jeg tålte. I den senere tiden har det blitt mye knebøy og lignende ting, som jeg trener med fysioen på laget, Fredrik Talsnes, forteller Rfifi.

Han er imponert og litt overrasket over støtten han har fått av lagkameratene.

- Jeg har fått mye støtte på vei opp, og laget har vært der for meg. Noen kom og besøkte meg på sykehuset. Jeg ble litt overrasket, for jeg hadde akkurat startet på laget. Det var andre seriekamp, og jeg hadde ikke rukket å bli godt kjent med alle på laget, men jeg føler at de har støttet meg mer enn det jeg forventet.

Har tilgitt Udjus

21-åringen er klar på at han ikke bærer noe nag til keeper Kenneth Udjus etter uhellet.

- Han kom og sa unnskyld, og jeg så at han angra på det som skjedde. Jeg tror ikke han hadde intensjon om noe annet enn å ta ballen, men det var voldsomt. Når man kommer med sånn fart i en sånn situasjon, er det er risiko for at det blir stygt. Jeg tenker bare at det var et uhell, og jeg har tilgitt ham, selvfølgelig. Det kan skje med alle, og han var veldig lei seg også.

Førstkommende søndag spiller KFUM Oslo bortekamp mot Brattvåg i PostNord-ligaen, avdeling 2. Kampen kan du se direkte på NA+.

