King etter filme-episode: - Han hopper ned som en liten unge

De norske spillerne lot seg irritere av kyniske bulgarere. Joshua King reagerer på det han mener var et soleklart forsøk på å få ham utvist.

BULGARIA - NORGE 1-0:

SOFIA (Nettavisen): King var frisk før pause og plaget stadig stressede bulgarere. Etter hvert steg temperaturen, og midtveis i første omgang skjedde situasjonen som setter sinnene i kok i det norske landslaget.

Etter en duell med Georgi Kostadinov slo King ut med den ene armen, og var såvidt borti bulgareren.

Likevel kastet Kostadinov seg ned og rullet rundt på gresset i det som virket som et åpenbart forsøk på å filme på King rødt kort.

- Patetisk, sa Brede Hangeland på TV 2.

- Ynkelig og patetisk, la kommentatorkollega Øyvind Alsaker til.

- Sånn oppførsel skal vi ikke ha



King rister lett på hodet når Nettavisen ber han om å fortelle hvordan han opplevde den noe pinlige situasjonen i førsteomgangen.

- Han tråkker på meg og så reagerer jeg. Jeg snur meg rundt og treffer ham i magen. Så hopper han ned som en liten unge, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Hvis han vil hoppe og sprelle, så kan han gjøre det, sier King til Nettavisen.

- Hva synes du om sånn oppførsel?

- Det kan de gjøre hvis de vil. Jeg bryr meg ikke, sier den norske landslagsspissen.

Mohamed Elyounoussi rister på hodet av det han fikk se av Kostadinov i den nevnte situasjonen.

- Slik oppførsel skal man ikke ha på en fotballbane, sier Elyounoussi til Nettavisen.

Situasjonen i førsteomgangen ble også en forsmak på det som ventet nordmennene i andreomgangen. Det ble nemlig en frusterende aften for det norske laget da Bulgaria gikk opp til 1-0 etter pause.

De norske spillerne forteller at det ikke var mangel på overspill og kynisme fra bulgarerne, men de er også tydelig på at de ikke har noe å skylde på.

Elyounoussi forteller til Nettavisen at de var forberedt på hva som ventet da baklengsmålet kom.

- Det er sånn det er å være i Øst-Europa og spille bortekamper, det er kynisme, filming og så fort det er kontakt legger de seg ned. Det visste vi fra før. Og spesielt når de tar ledelsen blir de ekstra flinke til det, og det er selvfølgelig irriterende. Men det er en del av gamet å være kynisk, sier Elyounoussi.

- Er det greit å være kynisk på den måten?

- Ja, de får jo tre poeng. Det er sånn det er, de gjør alt for å få tre poeng, og det klarte dem, sier han.

Vil ha regelendring

På pressekonferansen etter kampen var Lars Lagerbäck tydelig frustrert. Da sa han rett ut at han ønsker en regelendring etter en andre omgang som ble preget av svært kynisk spill fra hjemmelagets side.

– Jeg vil ha 2x30 min effektiv spilletid. Det synes jeg de må se på når man får kamper som dette - men vi er et ungt lag som må lære av dette. Men vil du lære spillerne dine å dra ut tiden? Nei, jeg tror knapt nok ballen var i spill i 2 minutter i 2. omgang. De bruker enhver situasjon til å trekke ut tiden, sa Lagerbäck på pressekonferansen.

- Trygg på å vinne gruppa

Neste landskamp kommer allerede lørdag 13. oktober, da venter Slovenia på hjemmebane i nok en Nations League-kamp. Bulgaria venter tre dager senere, også den spilles på Ullevaal.

Elyounoussi mener Norge burde hatt seks poeng etter to kamper, men er fortsatt ikke stresset med tanke på å vinne gruppa og kapre en playoffplass.

- Vi må riste av oss dette her og fortsette på det vi gjør. Vi spilte egentlig en god bortekamp, bortsett fra at vi ikke scoret. Vi er gode på hjemmebane, og jeg er fortsatt trygg på at vi skal vinne gruppa til slutt. Da er det ingen som husker den bortekampen her, sier Southampton-proffen.

Bjørn Maars Johnsen kunne og burde blitt den som ga Norge en drømmestart på søndagens kamp i Bulgaria, men AZ-angriperen klarte ikke ta vare på sjansen. Han legger ikke skjul på at han er skuffet.

- Jeg er veldig skuffet fordi jeg burde ha scoret, men jeg er også skuffet fordi vi kontrollerer kampen, vi stresser dem med vårt høye press og vi gjør akkurat det vi skal gjøre. Kampplanen fungerte perfekt, men vi scoret ikke målet jeg burde scoret. I den andre omgangen blir det mye av det samme. Jeg så våre gutter presse dem høyt på banen, men så får de til en god kombinasjon og så scorer de et mål. Jeg forstår at fotball kan være sånn, men det gir deg en bitter smak i munnen, forteller landslagsspissen.

Slik stilte Norge mot Bulgaria:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen – Joshua King, Bjørn Maars Johnsen.

SKUFFEDE: Joshua King og Stefan Johansen fikk ikke en god dag på jobben mot Bulgaria. Kampen endte 0-1.

