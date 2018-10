King forlot treningen tidlig - Lagerbäck avdramatiserer situasjonen

Joshua King avbrøt mandagens trening med landslaget på Ullevaal Stadion.

ULLEVAAL STADION/AKERSGATA (Nettavisen): Det norske landslaget var mandag formiddag samlet på gressmatten på Ullevaal Stadion for en siste trening på nasjonalarenaen før tirsdagens Nations League-kamp mot Bulgaria.

Økten skulle i utgangspunktet vare i en drøy time, men King avbrøt treningen allerede etter 20 minutter, lenge før lagkameratene var ferdig. Bournemouth-spissen gikk i garderoben etterfulgt av fysioterapeut Thomas Ødegaard.

Frivillig siste del

Landslagssjef Lars Lagerbäck forteller på pressekonferansen etter treningen at det ikke er noe dramatikk i dette.

- Siste del av treningen var helt frivillig. De fikk bestemme selv om de ville lade batteriene. Det var ingen dramatikk.

- Han skal være klar i morgen, det tror jeg, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Søndag fortalte Markus Henriksen til Nettavisen at han hadde sovet dårligere enn vanlig og fortsatt kjente smellen han fikk mot Slovenia. Lagerbäck tror imidlertid at også Hull-spilleren skal være klar for kamp tirsdag.

- Det er ingen større problemer med han heller. Han er litt øm i såret, men jeg tror det ikke er noen større problemer. Det er ingen problemer, sier Lagerbäck til Nettavisen.

FRISKMELDER ALLE: Lars Lagerbäck mener at både Joshua King og Markus Henriksen skal være klare til kamp mot Bulgaria tirsdag.

Slik forbereder de seg på Bulgaria

- Hva er det viktigste dere har jobbet med etter Slovenia-kampen?

- Prioritet én er rehabilitering disse to dagene. Vi hadde en gjennomgang av Bulgaria i går kveld, og i dag kommer vi til å snakke om hvordan vi skal agere. En ting er at vi skal framfor alt holde roen når vi møter roen, og ikke bli frustrert.

- Vi kommer til å se litt på at det er et tydelig skille på kvaliteten på angrepsspillet. I første omgang er det så som så, mens i andre er det bra. Vi ser at den siste pasningen ikke går hjem, så det skal vi se litt på. De skal få se noen klipp både fra forrige Bulgaria og Slovenia-kampen.

Norge møter Bulgaria klokken 20.45 på Ullevaal tirsdag.

