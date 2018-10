King kryper oppover celeber liste. Nå vil han avansere forbi John Carew

Joshua Kings to mål forrige helg gjør at han har 34 mål i Premier League. Kun fire nordmenn er foran ham på listen, og nå står John Carews 4.-plass for fall.

STORO (Nettavisen): Hvert fall om en skal tro King selv, som lover å la Carew få vite det om det blir ytterligere fire nettkjenninger eller flere i Premier League denne sesongen.

- Jeg skal slå John. Når jeg har puttet fire til denne sesongen, skal han få en liten «snap». Det er alt han skal få, sier King lattermildt til Nettavisen under landslagets pressetreff på Storo onsdag.

Ole Gunnar Solskjær er soleklart mestscorende nordmann i Premier League gjennom tidene. Den tidligere Manchester United-spissen stoppet ikke før han hadde 92 mål i Premier League, men King kommer stadig nærmere antallet.

To mål for Bournemouth forrige helg gjør at han har fire mål denne sesongen, og 34 fulltreffere totalt i den engelske toppdivisjonen. Det er 5. mest av alle nordmenn, og kun fire mål bak kjenningen John Carew som stoppet på 38 mål.

Kort vei opp til annenplass

Listen, som Bournemouth selv la ut på Twitter, har ikke gått upåaktet hen hos King selv.

1. Ole Solskjaer 92

2. Steffen Iversen 40

3. Tore Andre Flo 38

4. John Carew 38

5. JOSHUA KING 34 🆙



He's now in the top five Norwegian @premierleague goalscorers of all time 🙌 pic.twitter.com/9bn7G6i4xC — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 7. oktober 2018

- Jeg fikk med meg listen på Instagram. Jeg har jo forhåpentligvis en del sesonger igjen i Premier League, så jeg får prøve å klatre på den tabellen. Jeg så Ole toppet med 92 mål, men jeg skal hvert fall slå John selv om jeg kanskje har spilt flere år i Premier League enn han gjorde.

Solskjær topper som kjent listen med 92 mål, mens Steffen Iversen er nestemann på listen med 40 mål. Deretter følger Tore André Flo (38) og Carew.

Dermed er veien kort opp til annenplass for King, men Bournemouth-spilleren sparer ikke akkurat på annenplasser.

- Jeg er stolt hvis jeg kommer på førsteplass, så hvis jeg kommer opp på 93 mål blir jeg stolt. En annenplass er ikke en annenplass. Annenplass er sisteplass, sier 26-åringen.

38: John Carew scoret totalt 38 mål i Premier League. Her feirer han etter å ha scoret for Aston Villa.

Kritisk til norske medier

King var naturlig nok en populær mann blant den norske pressen under onsdagens pressetreff.

Spissen ble nylig intervjuet av den britiske storavisen The Telegraph, og der kommer han med til dels krass kritikk av nettopp norske medier.

Han utdyper til Nettavisen at det var spesielt én sak i sommer som gjorde ham forbanna.

Til Telegraph nevner han en sak der det ble fremstilt at det var gnisninger mellom han og manager Eddie Howe når det ifølge ham selv handlet om at han var skuffet over egen form.

- Jeg har lært å si mindre fordi de prøver å gjøre alt for å blåse det opp. Alt fra tatoveringer, til hvilke biler du kjører, hvor du drar på ferie og hvilken klokke du har. De prøver bare å stille dumme spørsmål som ikke er relatert til fotball. Noen ganger reagerer jeg feil. Det gjør meg forbanna, sier King blant annet i artikkelen.

Spissen forklarer det han opplever som forskjellen mellom den engelske og norske pressen slik.

- Den engelske er litt som den norske når det kommer til visse spillere, som for eksempel Sterling (Manchester City). Kanskje jeg blir behandlet som de store spillerne i England, men i England jeg blir jeg ikke behandlet slik at alt jeg sier kommer ut feil, sier han til Nettavisen og fortsetter.

- Hver gang jeg har hatt et intervju i England, har det kommet ut profesjonelt og med fotballrelaterte spørsmål.

Første mulighet for King til å vise seg fram for det norske publikummet er 13. oktober når Norge tar imot Slovenia.

Svein Graff i NFF kunne på onsdagens pressekonferanse opplyse om at det er solgt over 12.000 billetter til kampen på Ullevaal.

