King røper egen fotballdrøm til engelsk storavis

Joshua King (26) er klar på hva hans neste store mål som fotballspiller er.

STORO (Nettavisen): King fikk nylig stor oppmerksomhet i Norge for et intervju han gjorde med den engelske storavisen The Telegraph hvor han blant annet kritiserte norsk presse.

I det samme intervjuet forteller også Bournemouth-spissen om sine store mål for sin videre fotballkarriere.

For en spiller som ukentlig får sjansen til å vise seg frem på banen i Premier League og Bournemouth er mulighetene mange, men for King var det et annet lag og en annen arena han umiddelbart tenkte på da journalisten fra den engelske avisen spurte nordmannen om hva som er hans drømmer for fremtiden.

Svaret bør klinge godt for norske landslagssupportere.

King svarer umiddelbart at han drømmer om å få Norge til EM i 2020.

- En drøm siden dag én



Til Nettavisen utdyper King hvorfor det norske landslaget og et sluttspill er så viktig for ham.

- Grunnen til at jeg trakk frem Norge er på grunn av laget vi har nå og sjansen vi har. Vi har startet med blanke ark, sier King til Nettavisen.

Spissen som har scoret fire mål i Premier League så lang denne sesongen, er blant annet positiv til landslagssjef Lars Lagerbäcks påvirkning på laget og den nåværende harmonien han opplever i den norske troppen.

Derfor brukte han ikke lang tid på å svare The Telegraph da de spurte hva han drømte om på fotballbanen fremover.

- Det var å komme til et sluttspill sammen med den gruppen her. Jeg har drømt om å spille i et sluttspill for landet mitt siden dag én, sier King.

HAR TROEN: Joshua King (til høyre, bakerste rad) har stor tro på at det norske laget skal lykkes med å ta seg til EM i 2020.

Noe av det største i hans karriere



Han forteller om da han var yngre og så det norske landslaget på TV med blant andre John Carew og Ole Gunnar Solskjær på banen. King legger ikke skjul på at han også vil oppleve det de to tidligere landslagsspissene fikk føle på - et mesterskap med flagget på brystet.

- Det hadde vært en drøm. Jeg er norsk og moren min er norsk. Det hadde vært gøy å komme til et sluttspill, forteller 26-åringen.

King har allerede vært seks år på A-landslaget, men foreløpig har han fulgt de siste mesterskapene i fotball sammen med vanlige norske tilskuere på Kontraskjæret i Oslo.

- Jeg synes det er gøy å se på, men det er alltid litt kjipt når man kunne vært på den andre siden av skjermen, forklarer Bournemouth-spissen.

Han forklarer at han har registrert hvor engasjerte norske fotballfans er når det kommer til sluttspill og han håper en dag å føle på at alle tilskuere i Norge heier og støtter landet i et EM eller VM.

- Det er en drøm jeg har og jeg tror sjansen er veldig stor.

- Å komme på A-laget og ta dem til et sluttspill vil være en av de største prestasjonene i min karriere, forteller spissen.

VIL TIL MESTERSKAP: Joshua King håper å kunne score mål med det norske flagget på brystet også i mesterskap.

Møter Bulgaria - King usikker



For å oppnå drømmen har Norge og King nå fått to veier til å komme seg til EM i 2020 - Nations League og den vanlige EM-kvalifiseringen.

Flere har antydet at Nations League fort kan bli den enkleste veien for Norge, men da må trolig de norske spillerne slå gruppeleder Bulgaria på Ullevaal Stadion tirsdag kveld.

Norge gikk på et 0-1-tap borte mot Bulgaria forrige måned, og lot seg frustrere av en kynisk motstander. King er imidlertid klar på at det norske laget bør ha gode muligheter mot bulgarerne hjemme.

- Vi må også være kyniske. Hvis vi er kyniske foran mål, gjør jobben og greier å få et tidlig mål, så skal det ikke være så mye problem, forteller King.

26-åringen er altså optimist, men det kan være Norge må klare seg uten spissen i tirsdagens kamp. Mandag avsluttet han treningen tidligere enn sine lagkamerater på grunn av smerter i ankelen.

- Jeg fikk en smell i ankelen i første omgang mot Slovenia. Den hovnet opp dagen etter, så prøvde jeg å jogge i dag, men det var for vondt, så da gadd jeg ikke å risikere å gjøre det noe verre. Jeg får prøve å få den hvilen jeg trenger, så krysser jeg fingrene for at jeg er klar til i morgen, sier King til Nettavisen mandag.

- Er det noen fare for at du ikke rekker kampen?

- Ja, jeg hadde veldig vondt. Hadde kampen vært i dag, hadde jeg ikke spilt, men heldigvis har jeg noen ekstra timer på å få hvilt ankelen og at det føles bra, sier 26-åringen.

Om King starter og om Norge klarer å få revansje mot Bulgaria får vi se når kampen sparkes i gang tirsdag kveld klokken 20:45.

