Kippe tordnet mot Nouri: «Hva i helvete er det du holder på med?»

Med en frisparkperle av de sjeldne sørget Bård Finne (23) for at Norges største hatoppgjør endte med blå seier. LSK-kaptein Frode Kippe tordner samtidig mot VIF-profil.

LILLESTRØM - VÅLERENGA 0-1:

ÅRÅSEN (Nettavisen):

Foran et tilnærmet fullsatt Åråsen sørget Finne, med et fantastisk frispark fra 20 meter, for at kampen mellom de to rivalene endte 1-0 til osloklubben. Det er andre gang i år han avgjør en kamp mot LSK.

Vålerenga tok dermed sin tredje strake seier og fortsetter fremgangen. For Lillestrøms del var kvelden nok et bevis på at høsten trolig blir preget av en beinhard kamp for å unngå nedrykk.

For første gang siden 2014 var det over 10.000 tilskuere på Åråsen, og rammen var av en karakter vi ikke er bortskjemte med i norsk fotball.

Kampen var ikke blant de mest velspilte, men hadde nerve og tenning fra første spark. Ekstra hett ble det etter pause da Amin Nouri skjøt ballen i retning av Frode Kippe etter at dommeren hadde stoppet spillet på grunn av skade.

«Hva i helvete er det du holder på med?»

Kippe opplevde det som at Nouri prøvde å treffe ham fordi LSK ikke spilte ut ballen da en VIF-spiller lå nede med skade.

- Vi spilte til dommeren blåste, og Nouri ble forbannet og klinket ballen rett mot trynet mitt, og han er så langt unna (holder opp to fingre) å treffe hodet mitt. Selvfølgelig blir jeg irritert og reagerer på det, og jeg går bort til ham og sier fra, «hva i helvete er det du holder på med?». Hvis jeg ikke får lov til å si fra om det uten å få gult kort, da skjønner jeg ingenting, sier kapteinen i LSK-garderoben etter kampslutt.

Det gule kortet betyr at Kippe mister neste kamp med karantene for gultrøyene. Da venter Start i det som kan vise seg å være en skjebnekamp for å unngå nedrykk.

- Det er det som er irriterende, at jeg må sone for noe slikt. Hvis man ikke skal kunne få reagere etter noe slikt, da blir det vanskelig. Jeg synes det er hårreisende, sier Kippe til Nettavisen.

Amin Nouri bedyrer imidlertid sin uskyld:

- Hadde jeg siktet på Kippe, hadde jeg truffet, sier han.

- Hva tenkte du da Kippe kom mot deg og var lynforbannet?

- Det er greit å fyre opp litt, men det er ikke noe i det. Jeg prøvde ikke å treffe ham, sier Nouri til Nettavisen.

I Vålerenga-leiren var stemningen naturligvis langt bedre enn hos naboene fra Romerike. Hovedtrener Ronny Deila mener seieren var fortjent, men innrømmer at LSK hadde en rekke store sjanser.

Deila: Derfor har det løsnet

Deila svarer slik på Nettavisens spørsmål om hvorfor det har løsnet for Vålerenga med tre strake seire.

- Det er fordi vi har hatt kontinuitet i laguttak og har fått inn et par etablerte spillere som klarer å styre de unge gutta på laget og få roet ned ting. Det gir en trygghet. Samtidig har vi Mohamed Abu og Daniel Fredheim Holm som er veldig flinke til å åpne opp banen, og det er helt avgjørende for min spillestil at vi har midtbanespillere som klarer å tre gjennom ledd, sier Deila til Nettavisen.

Som alle andre bet han seg merke i Abus strålende prestasjon på Åråsen-gresset, men Deila hyller samtidig Bård Finne for matchvinnerscoringen.

- For oss er det nesten som å få et straffespark når vi får frispark på 18 meter. Det er Eirik Ulland Andersen og Bård som kan gjøre noe slikt i Norge, sier Deila.

Midtstopperkjempen Kippe var nedstemt og skuffet etter å ha tapt det som kan være hans siste derby mot Vålerenga. 40-åringens kontrakt går ut etter sesongen.

- Det er blytungt akkurat nå, og det er helt jævlig å tape disse kampene her. Når det er så god stemning og mye folk på Åråsen er det jævlig tungt å ikke få noe ut av det, sier Kippe til Nettavisen.

«Jævla dommerfaen»

Det var ikke bare hos Frode Kippe det kokte godt under søndagens kamp. I pauseintervjuet var LSKs Thomas Lehne Olsen så misfornøyd med dommeren at han kalte ham «jævla dommerfaen».

Nå mener fotballprofiler at Moelv-gutten bør straffes med karantene. Les mer om det her:

Nettavisen har vært i kontakt med dommersjef Terje Hauge om situasjonen og Hauge er klar på at Lehne Olsen har feil fokus.

- Jeg mener Lehne Olsen skal konsentrere seg om egne- og LSKs prestasjoner i sine uttalelser. Assistentdommer tar hårfine og riktige avgjørelser i første omgang, skriver Hauge til Nettavisen i en tekstmelding.

På spørsmål om det vil bli noen konsekvenser for Lehne Olsen etter de harde ordene, svarer Hauge at det er noe NFF Jus vil avgjøre mandag morgen.

Kampens første sjanse kom etter drøyt 12 spilte minutter, og det var hjemmelaget som prøvde seg. Molde-klare Erling Knudtzon fikk ballen på høyresiden, dro seg innover i banen og fyrte løs. Adam Larsen Kwarasey fikk såvidt det var reddet til corner med en flott manøver.

VIF kom bedre med i kampen etter hvert, og skapte et par fine muligheter ved Mohammed Abu og Ivan Näsberg. Men først da Simen Kind Mikalesen felte Chidera Ejuke rett utenfor 16-meteren etter en halvtime ble det virkelig farlig foran LSK-målet.

Drømmescoring av Finne

Bård Finne ladet nemlig skuddfoten og satte inn 1-0 til Vålerenga med et glimrende frispark, og dermed var det gjestenes supportere som kunne slippe jubelen løs.

- I ferd med å ta rollen som Norges beste frispark-skytter, den godeste Bård Finne, skrev TV 2-profil Kasper Wikestad etter perlescoringen.

PERLE: Her ser Bård Finne ballen smette inn i det høyre hjørnet. Den flotte scoringen sendte VIF opp i ledelsen.

Samme Finne prøvde seg med et nytt frispark fra langt hold noen minutter senere, men denne gangen var Marko Maric bedre med på notene.

Flere mål ble det ikke før pause, og lagene gikk i garderoben på 0-1.

Kjempebom fra «Smaradona»

SLSK gikk høyt ut etter hvilen, og det holdt på å betale seg. Noen få minutter ut i andre omgang ble formspiller Erik Brenden spilt fri av Knudtzon og skjøt mot mål. Kwarasey ga en retur rett ut til Lehne Olsen, som igjen spilte videre til Arnor Smarason. Islendingen skjøt dessverre for LSKs del over mål fra fem meter.

Vålerenga ropte på straffe kort tid senere da Frode Kippe ble truffet i hånda fra kloss hold, men dommer Tom Harald Hagen vinket spillet videre.

Lillestrøm kom stadig nærmere utligning, og kort tid etterpå ble Lehne Olsen spilt fint igjen med Kwarasey. En dårlig berøring gjorde at VIF-burvokteren kunne avverge situasjonen med en fin inngripen.

20 minutter før slutt var Ejuke nær ved å doble ledelsen for gjestene. Angriperen spilte nydelig vegg før han avsluttet i stolpen bak Maric, og LSK fikk klarert.

Lillestrøm jaktet stadig utligning, og Smarason var nær fem minutter før slutt da han løp seg fri og fikk avslutte et innlegg fra kloss hold. Islendingens forsøk gikk imidlertid rett på keeper.

Dermed endte det 0-1 på Åråsen, og Vålerenga kunne derfor juble for årets andre seier mot sine argeste rivaler.

Nå venter landslagspause for de to lagene. Neste Lillestrøm-kamp spilles borte mot nedrykkstruede Start 16. september, men Vålerenga møter Rosenborg på hjemmebane samme dag.

