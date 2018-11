Kjetil Rekdal fortvilte over Start: - Han var rasende

Bernt Hulsker enig med Rekdal: - Sjokkerende dårlig.

SANDEFJORD - START: 4-1

De negative ordene fløy fra både ekspertene i Eurosport-studioet og fra Starts trener, Kjetil Rekdal, da Start gikk til pause, liggende under 3-1 mot Sandefjord i Eliteserien søndag.

Fotballekspert, Bernt Hulsker, var mest sjokkert over Starts svake spill, i en såpass viktig kamp. Start ligger kun to poeng foran Stabæk på tabellen, som ligger an til å rykke ned fra Eliteserien.

- De kommer jo gjennom overalt. Jeg har ikke sett Start så svake siden i våres. De er sjokkerende svake, sa Hulsker idet han så Start slippe inn 3-1-målet til Sandefjord.

Mener Rekdal skrøt av å ha luket vekk svakeheten

Hulsker poengterte også at Start røk på flere fatale balltap i løpet av kampen mot Sandegfjord i den 28. Eliteserierunden.

- Det er jo masse balltap i dag. Det er jo det han (Kjetil Rekdal) har skrytt av at han har luka vekk. Dem er ikke til stede i det hele tatt, Start-spillerne. Det er uhyre svakt. Det kan ikke bli svakere for Starts del, uttalte Hulsker fra Eurosport studioet, før han fortsatte:

TIDLIGERE START-SPILLER: Bernt Hulsker spilte for Start fra 2007 til 2010. Fotballeksperten har tidligere spilt for klubber som Vålerenga, AIK, Molde og Træff.

- Jeg så Rekdal var rasende på vei inn i pausen. Han var innbitt. Start er svake på det de har vært gode på i høst. Det er sjokkerende. Mot Sandefjord sliter de, fordi de ikke kommer samlet til kamp.

Rekdal: - Får rundjuling

Rekdal så ikke nevneverdig fornøyd ut da han gikk til pause og sa tydelig ifra til Eurosport-reporteren på Komplett Arena om hva han syntes om de gulkleddes prestasjoner.

- Vi klarte ingenting. Jeg kunne byttet ut alle elleve. Det har vært fryktelig dårlig, for å si det mildt. Hvis man ikke er klare til kamp så skjer sånne ting som dette, og det var vi ikke. Det er beklagelig for da får du juling og ikke nok med det, du får rundjuling. Vi er heldige som bare har sluppet inne tre mål her.

Midtstopper byttet ut i pausen: - Det er skikkelig flaut

Simon Andreas Larsen ble også intervjuet av Eurosport i pausen og han var ille berørt av lagets egene prestasjoner.

- Det er pinlig. Fryktelig, fryktelig svakt. Det er skikkelig flaut, jeg er utrolig skuffet, sa Larsen til Eurosport i pausen.

Ringstad med klassescoring

Stian Ringstad åpnet søndagens kamp med en kanonscoring på volley. 20 minutter ut i kampen reduserte Start, anført av målscorer Damion Lowe. Tre minutter sendere tok Sandefjord ledelsen på ny, da Start sviktet fullstendig i forsvar. Spanske Rufo fikk æren av å sende tabelljumboen i ledelsen.

På overtid i første omgang var det Lars Grorud som økte for Sandefjord, da han headet ballen i mål på vakkert vis.

Kampen endte 4-1 til slutt, etter at Pau Morer fikk æren av å pynte på resultatet på overtid i andre omgang.

Start har 29 poeng etter 28 kamper i Eliteserien og ligger på en 13.-plass med to kamper igjen i ligaen. Lillestrøm ligger like bak Kristiansand-laget med 27 poeng og én kamp mindre spilt. LSK ligger an til å måtte spille kvalikk-kamp med 14.-plassen sin. Om Lillestrøm vinner mandagens kamp mot Bodø/Glimt vil de passer Start på tabellen.

Sandefjord ligger for øyeblikket an til å rykke ned, da de ligger sist på tabellen i Eliteserien, med 22 poeng.

