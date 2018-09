Kjetil Rekdals Start tapte viktige poeng mot Vålerenga

Start på nedrykksplass etter tap mot Vålerenga søndag.

VÅLERENGA - START: 3-2

Sam Johnson fikk æren av å score de to første målene i oppgjøret mellom Vålerenga og Start søndag. Kampen så lenge ut til å ebbe ut i en 2-0-seier til Vålerenga. Men så tok kampen fullstendig fyr.

I sluttminuttene økte Mathias Bringaker pulsen til de fleste VIF-supporterne, da han på heldig vis endte opp med ballen i beina i boksen. Han sendte avgårde et godt plassert skudd i lengste hjørne.

Pulsen sank noen hakk da Bård Finne økte for Vålerenga til 3-1, men ett minutt senere scoret Start igjen, anført av Herolind Shala. Start presset på for utligning, men maktet ikke å sette et tredje mål mot Vålerenga. Dermed må Start-trener Kjetil Rekdal forlate Intility Arena uten poeng mot gamleklubben.

- Jeg er sjokkert

Ved begge de to første VIF-scoringene var den tidligere Vålerenga-spilleren, Simon Larsen, uheldig og for sent ute, da han forlenget Johnsons skudd som førte til nettkjenning med hodet ved første scoring.

Angriperens andre mål scoret han på bakerste stolpe, der stod han helt umarkert. Simon Larsen fulgte Johnson på vei inn i boksen, men stoppet plutselig opp på vei mot bakerste stolpe. Det sjokkerte fotballekspert, Christian Gauseth.

- Jeg må si at jeg er sjokkert her. Det virker som det er en mental blokade for gutten. Han gjør ikke jobben sin overhode. Han slipper han (Johnson) og går ikke i duell og så snur han seg og kjefter på midtbanespillerne. Aiaiai, den der er ikke pen. Igjen er han skyld i at Vålerenga får et enkelt mål, sa fotballekspert, Christian Gauseth i Eurosport-studioet om Larsens forsvarsspill.

Les også: Drama på Åråsen da Mats Haakenstad senket Stabæk

Mathisen fyrte løs på Twitter

Larsens heading i eget mål ble også et hett tema i sosiale medier, da midtstopperen så ut til å ha kontroll etter Johnsons avslutning.

Det fikk TV 2-ekspert, og tidligere Start-spiller, Jesper Mathisen til å fyre løs på Twitter:

- Simon Larsen ser ut til å ha glemt at han har byttet klubb, og Klanen lar seg ikke be to ganger, skrev Mathisen, som viste til at Vålerenga-supporterne stemte i «Simon elsker Vålerenga» kort tid etter scoringen.

På 2-0 var Mathisen også veldig kritisk til Starts midtstopper:

- Simon Larsen er nok en gang involvert i baklengsmålet. Glipper mann i eget felt, men er mest opptatt av å skjelle ut sine egne lagkamerater, skriver Mathisen, etterfulgt av applaus-emojier.

2-0 på Intility, og Vålerenga har vært gode de siste minuttene.



Simon Larsen nok en gang involvert i baklengsmålet. Glipper mann i eget felt, men er mest opptatt av å skjelle ut sine egne lagkamerater👏👏👏 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 30, 2018

Videreførte ballen i eget mål: - Rart å se på

Etter 26 spilte minutter runget det er jubelbrøl på Intility Arena, da Sam Johnson sendte hjemmelaget i føringen. Liberianeren dro seg fra på venstrekanten og skjøt mot bakerste stolpe på direkten. Starts sisteskanse, Jonas Deumeland, fikk en hånd på ballen, men ballen endret ikke nok retning til å ha havne utenfor mål og ble sendt i en lang bue mot nettet.

SENDTE BALLEN I FEIL MÅL: Simon Larsen.

Før ballen gikk i mål prøvde Start-spilleren, Simon Larsen, å få hindret scoring med pannebrasken. Den tidligere Vålerenga-spilleren prøvde å klarere ballen vekk fra faresonen, men endte opp med å stange ballen i eget mål. Det fikk ekspertene i Eurosport-studioet til å reagere.

- Det der er så rart å se på. Dette er mulig å få utenfor eget mål. Han ble utvist i forrige kamp mellom lagene og så stanger han den i mål. Han har ganske god tid når ballen går i en lang bue, sa Christian Gauseth i Eurosport-studioet.

I andre omgang skulle Sam Johnson sette sitt andre mål for kvelden, etter et flott innlegg på bakerste stolpe fra Bård Finne. Toppspissen hadde ingen problemer med å støte ballen i mål med hodet.

Vålerenga gikk rett i angrep, og Bård Finne var ikke ferdig for dagen. Han fikk et innlegg på omtrent 16 meter og hamret ballen i hjørnet bak Deumeland.

Start svarte på direkten. Vålerenga-forsvaret hadde tatt tidlig kveld, og Herolind Shala fikk enkelt sette inn søndagens femte scoring. Det ble også den siste, og tre poeng ble værende i Oslo.

