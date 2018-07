Klopp bryter stillheten om Ramos: - Er ikke normalt

Liverpool-manageren innrømmer at han ikke likte Real Madrid-stjernens oppførsel i etterkant av Champions League-finalen.

Støvet etter Champions League-finalen i mai, der Real Madrid slo Liverpool 3-1, er i ferd med å legge seg, men natt til lørdag måtte Liverpool-manager Jürgen Klopp igjen svare på spørsmål om kampen.

Tyskeren ble spurt om en av de store snakkisene i etterkant av oppgjøret, Sergio Ramos' takling på Liverpool-stjernen Mohamed Salah.

- Brutalt og nådeløst



Ramos gikk hardt inn mot egypteren tidlig i kampen og dro Liverpools toppscorer over ende. Resultatet var at Salah måtte ut med skade.

På en pressekonferanse i USA, la ikke Klopp skjul på at han sterkt mislikte det som skjedde mellom de to profilene og han langer ut mot Ramos.

- Jeg har sett situasjonen igjen, selvsagt. Noen viste den til meg rett etter kampen. Når du ser det på nytt, og ikke holder med Real Madrid, opplever du det som nådeløst og brutalt, sier Klopp ifølge Daily Mail.

- Men det er ikke slik at Salah uansett ville blitt skadet i en slik situasjon, det var uflaks. Men det er en erfaring vi ikke liker. Jeg er usikker på om det er noe vi vil oppleve igjen. Smell en albue i ansiktet til keeperen, ta ut toppscoreren som en bryter, da kan du vinne kampen, sier Klopp.

Klopp sier videre at han ikke likte Ramos' oppførsel i etterkant.

- Ramos sa mye som jeg ikke likte. Som person, likte jeg ikke måten han reagerte på. Han latet som det hele var normalt, men nei, det var ikke normalt. Hvis det blir innført VAR i slike kamper, er dette en situasjon som de kan ta en ekstra kikk på. Ikke nødvendigvis for å gi et rødt kort, men for å se hva som faktisk skjedde, mener Liverpool-sjefen.

51-åringen påpeker at dette ikke første gangen Ramos er involvert i kontroversielle situasjoner.

- Hvis du ser på andre situasjoner, så ser du at det er mange der Ramos er involvert. I finalen året før mot Juventus, var han ansvarlig for at Juan Cuadrado fikk rødt kort, mener tyskeren.

- Folk aksepterer at du bruker et hvert våpen for å vinne fotballkamper. Folk venter sikkert at jeg ser på det på samme måte, men det gjør jeg ikke.

- Helt greit



Klopp insisterer likevel på at han har lagt det som skjedde mellom Salah og Ramos i Champions League-finalen bak seg.

- Nå kommer folk sikkert til å tenke at jeg er svak, en dårlig taper og en som bare klager. Det er ikke sant, for jeg aksepterer det som skjedde. Det er ikke slik at jeg våkner opp hver morgen og tenker på Ramos. Det er helt greit for meg. Vi er konkurrenter. Men i en finale, så trenger du litt flaks, og det hadde vi ikke, mener manageren.

Gareth Bale scoret to mål og Karim Benzema ett for Real Madrid i finalen, mens Sadio Mané fant nettet for Liverpool.

I tillegg til situasjonen mellom Salah og Ramos, huskes kampen også for at Liverpool-keeper Loris Karius gjorde to store tabber.

I etterkant har det blitt hevdet at burvokteren pådro seg en hjernerystelse da han fikk en albue i ansiktet av nettopp Ramos tidlig i kampen.

Det skjedde i forkant av de to avgjørende tabbene.

Mest sett siste uken