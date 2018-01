Klopp i munnhuggeri med Swansea-supporter: - Nå er det nok

Liverpool-sjefen beklager oppførselen under mandagens kamp.

Liverpool gikk på en smell borte mot Swansea mandag kveld. Alfie Mawson scoret kampens eneste mål mot slutten av første omgang.

Midtveis i andre omgang, mens Liverpool desperat jaktet en utligning, fikk TV-seerne servert bilder av en oppgitt Jürgen Klopp som hadde en konfrontasjon med en av hjemmelagets supportere på tribunen.

Etter kampen ba Liverpool-manageren om unnskyldning for oppførselen, men forklarer at han rett og slett fikk nok av Swansea-tilhengeren.

- Han ropte etter meg hele kampen. Jeg beklager for at jeg reagerte den ene gangen, men jeg må minne meg selv på at jeg også er et menneske, og ikke bare en fotballmanager, som må tåle dette gang på gang, og som de kan si hva de vil til, forklarer Klopp til Liverpool Echo.

- Det kom til et punkt der jeg måtte si: «Vær så snill» til ham, sier Klopp.

Tyskeren ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hva som ble sagt.

- Jeg har ingen båndopptaker, slik som dere journalister, så samtalen ble ikke tatt opp. Ingen hørte hva han sa til meg, det er greit. Slik er det bare og jeg har ikke noe problem med det, sier Liverpool-sjefen.

- Det var bare et lite øyeblikk der hvor jeg tenkte: Okay, nå er det nok! Jeg vet ikke om vi lå under på det tidspunktet, jeg tror vi gjorde det. Det har uansett ikke noe med dette å gjøre. Jeg hadde bare fått nok.

Klopp innrømmer likevel at han burde holdt seg for god til å ta til motmæle mot Swansea-supporteren.

- Han (supporteren) koste seg nok, for ingen andre kunne høre hva han sa. Han var i en god posisjon. Jeg er nok ikke den første manageren som opplever noe slikt, mener Liverpool-manageren.

- Men det er like mye min feil. Jeg burde ikke reagert på den måten. Jeg sa ikke noe stygt, jeg bare viste at jeg ikke var spesielt fornøyd med det han sa til meg, gang på gang, forteller tyskeren.

Mandagens resultat betyr at Liverpool fortsatt ligger som nummer fire i Premier League med 47 poeng. Opp til Chelsea på tredjeplass er det tre poeng, mens det er seks poeng opp til Manchester United på andre.

Ned til Tottenham på femteplass har Liverpool en luke på to poeng, mens de røde er hele 18 poeng bak ligaleder Manchester City.

