Klopp om van Dijk: - Vi kan spille uten ham, heldigvis

Den nederlandske stopperkjempen har blitt meget viktig for Liverpool, men det er fortsatt usikkert om han rekker storkampen mot Chelsea.

Liverpools viktige midtstopper Virgil van Dijk pådro seg en skade i ribbeina mot PSG i Champions League, og fikk en ny kjenning på samme sted under møtet med Southampton i Premier League forrige helg.

I sistnevnte kamp måtte nederlenderen gå av banen.

Rett etter kampslutt sa manager Jürgen Klopp at det trolig ikke var en alvorlig skade, men fredag var det fortsatt ikke klart om van Dijk rekker stormøtet med Chelsea på Stamford Bridge lørdag kveld.

Usikker van Dijk



Van Dijk trente verken torsdag eller fredag, og på en pressekonferanse sa manager Klopp at han fortsatt ikke visste om stopperen kunne spille.

- Vi må vente og se, sa tyskeren til pressen.

- Virgil er en verdensklassespiller og mangler du en slik spiller, så er det ikke bra, sa Liverpool-manageren.

Klopp mener likevel at de røde fra Anfield er godt rustet på midtstopperplass. Joe Gomez har spilt flere gode kamper på stopperplass denne sesongen. Joel Matip og Dejan Lovren er også klare til kampen.

- Lovren spilte nylig sin første kamp på ti uker og var fantastisk. Matip har også vært fantastisk i to kamper på rad nå, sa Klopp.

- Om Virgil er klar, så spiller han, men om han ikke spiller, så har vi gode alternativer. Vi kan spille uten Virgil, heldigvis, men jeg foretrekker at vi kan bruke ham. Han var ikke klar til forrige kamp, og nå må vi bare vente og se til i morgen, sa Liverpool-sjefen videre.

Tyskeren kunne for øvrig bekrefte at både Trent Alexander-Arnold og Georginio Wijnaldum begge er klare for spill mot Chelsea.

Udramatisk med Shaqiri



Liverpool møtte Chelsea sist så sent som onsdag i ligacupen. Da gikk londonlaget seirende ut av duellen.

Etter kampen ble det mye fokus på en opphetet ordveksling mellom Klopp og Xherdan Shaqiri, men Liverpool-manageren ønsket å avdramatisere denne hendelsen på fredagens pressekonferanse.

SKADET: Virgil van Dijk måtte ut med en skade i ribbeina under møtet med Southampton.

- Han var veldig, veldig god. Da han kom inn ønsket jeg bare én ting fra ham, at han skulle være helt fri og spille fotball. Jeg ønsket ikke å pøse på med for mye informasjon om hvordan han skulle forsvare seg. Jeg ville at han skulle spille fotball, sa Klopp på spørsmål om sveitseren.

Eden Hazard



I onsdagens kamp på Anfield var det Chelsea-stjernen Eden Hazard som ble den store helten. Klopp vet det blir vanskelig å stoppe belgieren lørdag.

- Jeg vet akkurat hvor god han er. Han er en utrolig spiller og elsker en-mot-en-situasjoner. Jeg trengte ikke å se kampen i ligacupen for å vite det om han, sa manageren.

- Hvordan vi skal stoppe ham? Hindre at han får ballen. En god idé. Komme tett oppi ham? En god idé, men noen ganger liker han å ha spillere tett på seg. Vi vet at vi kunne ha hindret målet i onsdagens kamp, men han utnyttet situasjonen. Det er ingen spillere som er umulig å stoppe. Vi må tette de riktige rommene, sa Klopp om Chelsea-stjernen.

P.S. Storkampen mellom Chelsea og Liverpool kan du følge minutt for minutt i Nettavisens livesenter lørdag kveld fra klokken 18.30.

