Klopp ut mot påstand om at Salah filmer

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier at lagets suksess nører opp under påstander om at ligaens toppscorer Mohamed Salah filmer seg til straffene han har fått.

Etter seriekampen der Liverpool vant 4-3 mot Crystal Palace 19. januar, ble stjernespissen fra Egypt anklaget for å ha gått ned for lett i straffefeltet i duell mot Mamadou Sakho. Liverpool lå da under 0-1. Salah fikk ikke innvilget straffe, men det fikk han i kampene Liverpool vant mot Brighton, Arsenal og Newcastle. Merseyside-klubben topper tabellen med 60 poeng foran onsdagens hjemmekamp mot Leicester, fire poeng foran Manchester City. Da den angivelige filmingen mot Palace ble et tema, tok manager Jürgen Klopp Salah i forsvar, ifølge Sky Sports , og gjorde det helt klart at alle straffene Salah har fått helt klart var straffer. – Men folk oppfører seg som det var halvveis filming, det var det ikke. Vi trenger ikke blod for å dømme forseelser i fotball. Det er alt jeg vil si om det, sa Klopp, som ikke har snakket med Salah om saken. Han var tydlig oppgitt over at journalistene kom trekkende med tidligere straffer først når én situasjon ikke førte til straffe. – Det er den første situasjonen der han går ned [uten å få straffe] og dere drar inn alle de andre situasjonene også? De andre situasjonene er ikke noe å snakke om – det er straffe, ferdig. Hvis dette er den første, hvorfor er det noe å snakke om, spurte Klopp. Han svarte selv på spørsmålet ved å poengtere at eliteseriens topplag får et mye sterkere søkelys rettet mot seg med en gang de gjør noe som kan settes under lupen. – Det er andre situasjoner, mye mer åpenbare situasjoner, som vi ikke prater om og ingen snakker om fordi der er ikke City, det er ikke United, det er ikke Liverpool, det er ikke Arsenal eller det er ikke Chelsea. Alle de andre kan gjøre det av og til, og ingen snakker egentlig om det. Det er helt greit, påpekte Klopp. (©NTB)

