Klopps krisemøte ble et vendepunkt for Liverpool

Liverpool-statistikken var den dårligste siden 1964. Da tok manager Jürgen Klopp affære.

Den 22. oktober 2017, Wembley stadion:

Liverpool ble regelrett feid av banen mot Tottenham. To mål av Harry Kane, et av Heung-min Son og et av Dele Alli sørget for ydmykelsen. Det hjalp lite at Mohamed Salah fant nettmaskene for bortelaget.

De røde fra Merseyside hadde spilt ni ligakamper den sesongen og sto allerede med 16 baklengsmål. I tillegg til fire i sekken borte mot Spurs, hadde Liverpool også sluppet inn fem mål borte mot Manchester City.

Rasende Klopp

Dette var det meste klubben hadde sluppet inn etter ni ligakamper siden 1964. Jürgen Klopps menn lå på en skuffende niendeplass på tabellen.

Tyskeren var rasende. De som så kampen husker nok en forbannet Liverpool-manager ute ved sidelinjen. Han tok grep og byttet ut stopper Dejan Lovren allerede etter 31 minutter, men det hjalp ikke nevneverdig.

Fansen var også i harnisk. Det mange hadde håpet skulle bli en suksessrik sesong, var i ferd med å rakne, mye på grunn av personlige feil.

Liverpool Echo-journalist James Pearce trekker fram igjen den tunge kampen på Wembley i en artikkel nå, før Liverpool igjen skal gjeste nasjonalarenaen og igjen bryne seg på et meget sterkt Tottenham.

Pearce forteller at kun 24 timer etter ydmykelsen i London, så samlet Klopp spillerne til et krisemøte på Melwood, klubbens treningsanlegg.

- Vi hadde problemer

Ifølge journalisten skal Klopps tone til spillerne på møtet ha vært åpenhjertig og oppriktig. Lovren og keeper Simon Mignolet fikk mest kritikk etter kampen, men for Klopp så var det lagets evne til å forsvare seg som en enhet som var mest skuffende. Tyskeren mente det ikke kun handlet om personlige feil, men også mangel på konsentrasjon, støtte, oppmerksomhet og organisasjon. Det var juniorfeil, skriver Pearce.

Under møtet skal Klopp ha påpekt at problemene startet da forsvaret var for sent ute med å reagere etter et innkast fra Kieran Trippier. Ballen fant etter hvert Harry Kane og superspissen fant nettmaskene.

Liverpool-manageren ga spillerne klar beskjed og det skal ha vært en enstemmig enighet innad i troppen om at nok var nok. Det var på tide å sette en strek over det som hadde skjedd og starte på nytt.

- Manageren holdt ingenting tilbake, han var veldig direkte. Vi visste at vi hadde en del problemer. Han sa til oss at det ikke var bra nok - han snakket veldig ærlig om at ting måtte forandres. Vi måtte jobbe bedre sammen for å forsvare oss, forteller Liverpools Joel Matip om møtet.

Et vendepunkt

Dette skal ha vært et vendepunkt for Liverpool sist sesong, en sesong som til slutt endte med finale i Champions League og en fjerdeplass i ligaen.

Etter oppvaskmøtet slapp Liverpool aldri inn mer enn tre mål i én og samme ligakamp i den resterende delen av sesongen (tre borte mot Arsenal, og tre hjemme mot Manchester City). Klopps menn holdt også nullen hele 15 ganger i de resterende 29 ligakampene etter Spurs-møtet.

I Champions League gikk det tidvis en kule varmt bak hos Liverpool, som i kollapsen borte mot Sevilla og i den elleville semifinalekampen borte mot Roma, men alt i alt var det en merkbar forbedring bakover.

De røde har ikke sluppet inn et ligamål på Anfield siden februar og står kun med ett baklengsmål etter tre ligakamper denne sesongen, et mål som kom etter en tabbe av klubbens nye keeper, Alisson Becker.

En del kan selvsagt tilskrives rekordsigneringen av Virgil van Dijk i desember, og venstrebacken Andy Robertsons inntog i førsteelleveren.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker minner likevel om at det var en klar forbedring å spore hos Liverpool, rett etter Spurs-tapet i oktober, og han påpeker at vi så tegn til dette før van Dijk ble hentet inn.

- Da van Dijk kom inn hadde Liverpool 14 kamper på rad uten tap, så tapte de hans debut mot Swansea. De hadde strammet det opp før van Dijk kom. Nå er han der, han er en gigant, og har mye av æren for at dette har blitt en så vedvarende trend, sier Alsaker til Nettavisen.

- De har færrest baklengs i Premier League siden den Tottenham-kampen og flest «clean sheets», så det er en merkbar oppgradering, sier han.

- Ikke så vilt og kaotisk



Ifølge Alsaker kommer vi imidlertid ikke unna signeringen av van Dijk og andre endringer på laget, på spørsmålet om hva han mener er den største forskjellen på Liverpools forsvar i dag, og det som tapte stort for Spurs.

- Det mest iøynefallende er at det er nye folk der, det har mye med saken å gjøre. Nå var de ganske gode før van Dijk kom inn i laget, også, det er ikke bare hans inntog. Robertson er et navn som er lett å glemme. Han har oppgradert venstrebacken noe fryktelig, sammenlignet med Alberto Moreno, og der er det ganske mange baklengs som har blitt fjernet.

- Det er jo det ene. Det andre er at det ikke lenger er et så vilt og kaotisk Liverpool-lag vi ser nå, som tidligere under Klopp. Det er litt bedre balanse, litt mindre ukritisk i angrep med begge backene samtidig, litt mer forsiktige, og litt mer balansert tilnærming til kampene, sier TV 2-profilen videre.

- På tittelnivå



Kommentatoren trekker fram at i den nevnte kampen på Wembley i fjor, så stilte Liverpool med Simon Mignolet, Joe Gomez, Dejan Lovren, Joel Matip og Alberto Moreno i de bakre rekker. Nå er kun Gomez igjen.

- Da Klopp kom hadde de rundt 50 baklengs på én sesong. Nå har de vel fått det ned i 38 på en sesong, et baklengs i snitt per kamp. Da nærmer det seg tittelnivå, som er under ett per kamp, det må de nesten ha.

- Det har Klopp identifisert, og byttet personell. Ser du på backfemmeren, med keeper, så er det jo bare Gomez igjen fra året som har gått, selv om Matip og Lovren begge fortsatt er aktuelle. Det har skjedd enormt mye.

- Har Liverpool et «tittelvinnende» forsvar nå?

- Ja, de er der, det har de vist det året som har gått, egentlig. Det er ingen som har sluppet inn færre, så det er det beste svaret på det. Denne sesongen her er det jo bare missen til Alisson som har ført til baklengsmål, og ellers hadde det vært blankt. Det er imponerende.

- Nykomponert og ungt



Selv om Alsaker føler det ser meget positivt ut for Liverpool, har han likevel en aldri så liten advarsel å komme med.

- Det er en ny keeper, en 19-åring på høyreback, og Gomez er 21 år. Det er ganske nytt, nykomponert, og ungt. Det er et spørsmål om det vil vedvare, eller om de får noen «drops»? spør kommentatoren.

- Disse toppkampene er de beste målene på det. Da spiller de mot de beste angriperne, de beste lagene, og da får forsvaret de tøffeste testene. Det er greit å vente og se, men historien er på deres side. Det at de har begynt så bra denne sesongen, er et godt tegn, selv om de har møtt relativt beskjeden motstand så langt, avslutter TV 2-kommentatoren.









