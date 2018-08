Kluivert mener sønnen gjorde rett da han droppet United

Nederlands fotballegende Patrick Kluivert føler det var riktig av sønnen Justin (19) å velge Roma framfor Manchester United.

I sommer virket Kluivert å være på vei til Premier League, men kantspilleren dro i stedet til Italia etter to år i Ajax. Et smart valg, mener pappa Patrick.

- Det ville vært et for stort sprang å gå til United. Roma er en stor klubb, men presset er mindre. Roma må ikke vinne for enhver pris, og det er en klubb som er vant til å spille god fotball. Det er et ideelt sted for Justin å være akkurat nå, sier Patrick Kluivert.

Sønnen Justin har skrevet under en avtale med Roma som varer fram til 2023. Den italienske hovedstadsklubben endte på tredjeplass i Serie A sist sesong.

Tenåringen markerte seg umiddelbart i serieåpningen sist helg. Det var Kluivert som slo innlegget da Edin Dzeko scoret vinnermålet i 1-0-seieren borte mot Torino.

- Jeg er veldig fornøyd med det han gjør. Han sier ikke så mye, men han er en som lytter og er motivert. Jeg ville at han skulle bli i Ajax i ett år til, men han tar sine egne valg, sier Kluivert senior.

Justin Kluivert fikk 30 kamper for Ajax sist sesong. Han scoret da ti mål for Amsterdam-klubben, og i mars ble han kalt inn på det nederlandske landslaget for første gang.

