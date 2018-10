Koeman med klar van Dijk-beskjed: - Han må bli bedre

Nederland-sjefen lar seg irritere av at stopperstjernen noen ganger har en litt for avslappet holdning.

Nederlandske Virgil van Dijk er en bauta i Liverpools forsvar og stopperen har spilt en viktig rolle for klubben siden overgangen i fjor vinter.

Men til tross for at den storvokste 27-åringen hylles av mange som én av verdens beste midtstoppere, er det ikke alle som er like fornøyd.

Ronald Koeman hentet van Dijk til Premier League som Southampton-manager og han har nå ansvaret for Nederlands landslag, der hans gamle elev også er en viktig profil.

- Han må bli bedre



Koeman sier nå at van Dijk fortsatt har et forbedringspotensial. Treneren skal fortsatt være irritert over en feil stopperen gjorde i en Nations League-kamp mot Frankrike sist måned, og Koeman fikk også med seg straffen van Dijk lagde i møte med Manchester City søndag kveld.

KRITISK: Nederland-trener Ronald Koeman.

I forkant av Nederlands møter med Tyskland og Belgia i Nations League de kommende dagene, har treneren nå en klar oppfordring til stjernen.

- 30 sekunder etter kampen mot Frankrike ga jeg Virgil klar beskjed om hva jeg syntes. Jeg kjenner ham så godt og det betyr at jeg kjenner til alle de små feilene han gjør, sier Koeman ifølge The Mirror.

- Virgil må bli bedre. Ikke så mye, men noen ganger er han litt for avslappet. Det må han bli bedre på, mener Nederland-sjefen.

- Han så det på meg



Koeman vet godt hva han snakker om. Den tidligere Premier League-manageren ble i sin tid som spiller ansett som en av verdens beste forsvarsspillere.

- Det er situasjoner der du er nødt til å være tett oppi spissen du markerer. Men når det gjelder van Dijk er han noen ganger litt for avslappet, på grunn av den enorme styrken og kraften han har.

- Da vi kom på trening mandag, så han det nok på ansiktet mitt at jeg tenkte på den feilen han gjorde mot Manchester City søndag. Taklingen førte til en straffe og Virgil visste at han hadde tatt et dårlig valg i den situasjonen. Dette kommer ikke til å påvirke sjansene hans hos meg. Han er fortsatt en av mine viktigste menn, men jeg ønsker at han skal bli bedre, sier Koeman videre.

Verdens dyreste



Det var i 2016 at Koeman og Southampton la 13 millioner pund på bordet for å hente van Dijk fra Celtic til kystklubben.

I desember 2017 gikk han videre til Liverpool og ble verdens dyreste midtstopper da de røde betalte rundt 75 millioner pund for ham.

I sin første sesong for Merseyside-klubben fikk van Dijk være med å spille Champions League-finale mot Real Madrid, en kamp Liverpool tapte.

Så langt denne sesongen har han vært en nøkkelmann i et svært solid Liverpool-forsvar. Klubben har kun sluppet inn tre ligamål i høst.

Anfield-klubben har heller ikke sluppet inn mål på hjemmebane i ligaen siden februar.

